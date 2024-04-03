В больнице умер 11-летний мальчик в результате обстрела Россией Харьковщины

В Харьковской области умер в больнице 11-летний мальчик, который был ранен во время обстрела россиянами села Новоосиново Купянского района.

Россия убила ребенка в Харьковской области

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, 3 апреля 11-летний парень в результате травм после обстрела скончался в больнице.

Вечером 2 апреля русские войска обстреляли деревню Новоосиново. 59-летний отец ребенка погиб на месте, а 11-летнего парня с ранениями госпитализировали.

К слову, по данным Офиса генпрокурора, более 1818 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

По состоянию на утро 3 апреля 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 538 детей погибли и более 1280 получили ранения разной степени тяжести, говорится в сообщении. Поделиться

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой — 524, Харьковской — 344, Херсонской — 149, Киевской — 130, Днепропетровской — 130, Николаевской — 103, Запорожской — 100.

Россия также похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.