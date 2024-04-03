У лікарні помер 11-річний хлопчик унаслідок обстрілу Росією Харківщини

На Харківщині помер у лікарні 11-річний хлопчик, який був поранений під час обстрілу росіянами села Новоосинове Куп‘янського району.

Росія вбила дитину на Харківщині

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, 3 квітня 11-річний хлопець внаслідок травм після обстрілу помер у лікарні.

Ввечері 2 квітня російські війська обстріляли село Новоосинове. 59-річний батько дитини загинув на місці, а 11-річного хлопця з пораненнями госпіталізували.

До слова, за даними Офісу генпрокурора, більше ніж 1818 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Станом на ранок 3 квітня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 538 дітей загинули та понад 1280 отримали поранення різного ступеня тяжкості, — йдеться у повідомленні. Поширити

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 524, Харківській — 344, Херсонській — 149, Київській — 130, Дніпропетровській — 130, Миколаївській — 103, Запорізькій — 100.

Росія також викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.