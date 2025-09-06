В Бразилии задумались над производством собственного ядерного оружия

Бразилии, возможно, придется в будущем разработать собственное ядерное оружие, чтобы обеспечить себе безопасность.

Бразилия хочет в будущем иметь ядерное оружие

С таким заявлением выступил министр горной промышленности и энергетики Бразилии Александр Сильвейр.

Эти слова были сказаны им во время назначения новых директоров Национального агентства по ядерной безопасности (ANSN) и Национального агентства по нефти, газу и биотопливу (ANP) Бразилии, состоявшейся в Рио-де-Жанейро.

По словам Сильвейры, потенциальная потребность в создании Бразилией собственного ядерного оружия будет связана с ростом геополитических споров и нестабильностью на международной арене.

Министр подчеркнул, что Конституция Бразилии ограничивает использование ядерной энергии мирными целями, такими как производство электроэнергии и ядерная медицина. Однако, как он подчеркнул, эту тему следует обсуждать с долгосрочной стратегической точки зрения.