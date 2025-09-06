У Бразилії задумалися над виробництвом власної ядерної зброї
Категорія
Світ
Дата публікації

У Бразилії задумалися над виробництвом власної ядерної зброї

ядерна зброя
Read in English
Джерело:  online.ua

Бразилії, можливо, доведеться в майбутньому розробити власну ядерну зброю, аби гарантувати собі безпеку.

Головні тези:

  • Міністр Бразилії розглядає можливість розробки власної ядерної зброї для забезпечення національної безпеки.
  • Потреба у створенні ядерної зброї пов'язана зі зростанням геополітичних суперечок та міжнародної нестабільності.

Бразилія хоче у майбутньому мати ядерну зброю

З такою заявою виступив міністр гірничої промисловості та енергетики Бразилії Александре Сільвейра.

Ці слова були сказані ним під час призначення нових директорів Національного агентства з ядерної безпеки (ANSN) та Національного агентства з нафти, газу та біопалива (ANP) Бразилії, що відбулася в Ріо-де-Жанейро.

За словами Сільвейри, потенційна потреба у створенні Бразилією власної ядерної зброї буде пов'язана зі зростанням геополітичних суперечок та нестабільністю на міжнародній арені.

Міністр наголосив, що Конституція Бразилії наразі обмежує використання ядерної енергії мирними цілями, такими як виробництво електроенергії та ядерна медицина. Однак, як він наголосив, цю тему слід обговорювати з довгострокової стратегічного погляду.

Хоча це суперечливо, ми переживаємо дуже серйозні міжнародні спалахи насильства в усьому світі, особливо останнім часом.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Бразилія закликає створити аналог G20 для припинення війни в Україні
Бразилія закликає створити аналог G20 для припинення війни в Україні
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Бразилія потерпає від наймасштабнішої в історії повені — відео
Бразилія
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Бразилія може перетворитися на мертву зону — NASA розкрило причину
Бразилія опинилася у зоні ризику

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?