У Бразилії задумалися над виробництвом власної ядерної зброї

Бразилії, можливо, доведеться в майбутньому розробити власну ядерну зброю, аби гарантувати собі безпеку.
Головні тези:
- Міністр Бразилії розглядає можливість розробки власної ядерної зброї для забезпечення національної безпеки.
- Потреба у створенні ядерної зброї пов'язана зі зростанням геополітичних суперечок та міжнародної нестабільності.
Бразилія хоче у майбутньому мати ядерну зброю
З такою заявою виступив міністр гірничої промисловості та енергетики Бразилії Александре Сільвейра.
Ці слова були сказані ним під час призначення нових директорів Національного агентства з ядерної безпеки (ANSN) та Національного агентства з нафти, газу та біопалива (ANP) Бразилії, що відбулася в Ріо-де-Жанейро.
За словами Сільвейри, потенційна потреба у створенні Бразилією власної ядерної зброї буде пов'язана зі зростанням геополітичних суперечок та нестабільністю на міжнародній арені.
Міністр наголосив, що Конституція Бразилії наразі обмежує використання ядерної енергії мирними цілями, такими як виробництво електроенергії та ядерна медицина. Однак, як він наголосив, цю тему слід обговорювати з довгострокової стратегічного погляду.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-