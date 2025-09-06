У Бразилії задумалися над виробництвом власної ядерної зброї

Бразилія хоче у майбутньому мати ядерну зброю

З такою заявою виступив міністр гірничої промисловості та енергетики Бразилії Александре Сільвейра.

Ці слова були сказані ним під час призначення нових директорів Національного агентства з ядерної безпеки (ANSN) та Національного агентства з нафти, газу та біопалива (ANP) Бразилії, що відбулася в Ріо-де-Жанейро.

За словами Сільвейри, потенційна потреба у створенні Бразилією власної ядерної зброї буде пов'язана зі зростанням геополітичних суперечок та нестабільністю на міжнародній арені.

Міністр наголосив, що Конституція Бразилії наразі обмежує використання ядерної енергії мирними цілями, такими як виробництво електроенергії та ядерна медицина. Однак, як він наголосив, цю тему слід обговорювати з довгострокової стратегічного погляду.