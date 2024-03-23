В Британии показали фото украинских пилотов, окончивших базовый курс летной подготовки

Первые 10 украинских пилотов, прошедших интенсивную подготовку под руководством инструкторов Королевских ВВС, окончили летную школу. Далее они отправятся во Францию для углубленной летной подготовки.
Украинские пилоты закончили обучение в Британии
Генштаб ВСУ и Минобороны Британии сообщают, что 10 украинских пилотов прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку в Великобритании и когда-нибудь станут первой линией обороны, защищая небо Украины от российских войск.
Теперь группа перейдет к углубленной летной подготовке, проводимой ВВС Франции, прежде чем научиться управлять истребителями F-16.
Министр обороны Грант Шаппс поздравил пилотов с завершением начальной подготовки в Великобритании.
Подготовка украинских войск в Британии
Подготовка украинских пилотов ключевым вкладом Соединенного Королевства в Коалицию воздушных возможностей, возглавляемую США, Данией и Нидерландами.
Инструкторы Королевских ВВС обучали пилотов общего управления самолетом, полету за приборами самолета, навигации на низких высотах и полету в сложных формированиях. Они также прошли обучение английскому языку.
Теперь украинцы продолжат работу во Франции, чтобы пройти углубленную летную подготовку, прежде чем перейти к обучению на самолете F-16.
Пилоты присоединились к более чем 60 тысячам украинцев, прошедшим обучение в Великобритании после 2014 года, включая 36 000 военных с 2022 года в рамках операции Interflex.
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