В Британии показали фото украинских пилотов, окончивших базовый курс летной подготовки

Первые 10 украинских пилотов, прошедших интенсивную подготовку под руководством инструкторов Королевских ВВС, окончили летную школу. Далее они отправятся во Францию для углубленной летной подготовки.

Украинские пилоты закончили обучение в Британии

Генштаб ВСУ и Минобороны Британии сообщают, что 10 украинских пилотов прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку в Великобритании и когда-нибудь станут первой линией обороны, защищая небо Украины от российских войск.

Теперь группа перейдет к углубленной летной подготовке, проводимой ВВС Франции, прежде чем научиться управлять истребителями F-16.

Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024 Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024 Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024 Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024 Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024 Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024 Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024 Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024 Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024 Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024 1 из 10

Министр обороны Грант Шаппс поздравил пилотов с завершением начальной подготовки в Великобритании.

Благодаря всемирно известным навыкам Королевских ВВС, эти пилоты прошли одну из лучших доступных тренировок и теперь на шаг ближе к участию в борьбе с незаконным вторжением России. Грант Шаппс Министр обороны Британии

Мне понравилось в Соединенном Королевстве и участвовать в этой учебной программе. Курс был сложным и интересным, это сделало меня лучшим пилотом. Я благодарен Великобритании за поддержку Украины, а также благодарен инструкторам Королевских ВВС за то, что они подготовили меня к будущему, — сказал один из украинских пилотов. Поделиться

Подготовка украинских войск в Британии

Подготовка украинских пилотов ключевым вкладом Соединенного Королевства в Коалицию воздушных возможностей, возглавляемую США, Данией и Нидерландами.

Инструкторы Королевских ВВС обучали пилотов общего управления самолетом, полету за приборами самолета, навигации на низких высотах и полету в сложных формированиях. Они также прошли обучение английскому языку.

Теперь украинцы продолжат работу во Франции, чтобы пройти углубленную летную подготовку, прежде чем перейти к обучению на самолете F-16.