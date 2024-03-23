В Британии показали фото украинских пилотов, окончивших базовый курс летной подготовки
Категория
Украина
Дата публикации

В Британии показали фото украинских пилотов, окончивших базовый курс летной подготовки

Минобороны Британии
Украинский пилот
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Первые 10 украинских пилотов, прошедших интенсивную подготовку под руководством инструкторов Королевских ВВС, окончили летную школу. Далее они отправятся во Францию для углубленной летной подготовки.

Украинские пилоты закончили обучение в Британии

Генштаб ВСУ и Минобороны Британии сообщают, что 10 украинских пилотов прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку в Великобритании и когда-нибудь станут первой линией обороны, защищая небо Украины от российских войск.

Теперь группа перейдет к углубленной летной подготовке, проводимой ВВС Франции, прежде чем научиться управлять истребителями F-16.

Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024
Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024
Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024
Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024
Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024
Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024
Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024
Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024
Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024
Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024
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Министр обороны Грант Шаппс поздравил пилотов с завершением начальной подготовки в Великобритании.

Благодаря всемирно известным навыкам Королевских ВВС, эти пилоты прошли одну из лучших доступных тренировок и теперь на шаг ближе к участию в борьбе с незаконным вторжением России.

Грант Шаппс

Грант Шаппс

Министр обороны Британии

Мне понравилось в Соединенном Королевстве и участвовать в этой учебной программе. Курс был сложным и интересным, это сделало меня лучшим пилотом. Я благодарен Великобритании за поддержку Украины, а также благодарен инструкторам Королевских ВВС за то, что они подготовили меня к будущему, — сказал один из украинских пилотов.

Подготовка украинских войск в Британии

Подготовка украинских пилотов ключевым вкладом Соединенного Королевства в Коалицию воздушных возможностей, возглавляемую США, Данией и Нидерландами.

Инструкторы Королевских ВВС обучали пилотов общего управления самолетом, полету за приборами самолета, навигации на низких высотах и полету в сложных формированиях. Они также прошли обучение английскому языку.

Теперь украинцы продолжат работу во Франции, чтобы пройти углубленную летную подготовку, прежде чем перейти к обучению на самолете F-16.

Пилоты присоединились к более чем 60 тысячам украинцев, прошедшим обучение в Великобритании после 2014 года, включая 36 000 военных с 2022 года в рамках операции Interflex.

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