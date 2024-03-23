У Британії показали фото українських пілотів, які закінчили базовий курс льотної підготовки

Перші 10 українських пілотів, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських ВПС, закінчили льотну школу. Далі вони відправляться у Францію для поглибленої льотної підготовки.

Українські пілоти закінчили навчання у Британії

Генштаб ЗСУ та Міноборони Британії повідомляють, що 10 українських пілотів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії та колись стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від російських військ.

Тепер група перейде до поглибленої льотної підготовки, яку проводять ВПС Франції, перш ніж навчитися керувати винищувачами F-16.

Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024 Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024 Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024 Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024 Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024 Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024 Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024 Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024 Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024 Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024 1 з 10

Міністр оборони Грант Шаппс привітав пілотів із завершенням початкової підготовки у Великій Британії.

Завдяки всесвітньо відомим навичкам Королівських ВПС, ці пілоти пройшли одне з найкращих доступних тренувань і тепер на крок ближче до участі в боротьбі з незаконним вторгненням Росії. Грант Шаппс Міністр оборони Британії

Мені сподобалося бути у Сполученому Королівстві та брати участь у цій навчальній програмі. Курс був складним і цікавим, це зробило мене кращим пілотом. Я вдячний Великій Британії за підтримку України, а також особисто вдячний інструкторам Королівських ВПС за те, що вони підготували мене до майбутнього, — сказав один з українських пілотів. Поширити

Підготовка українських військ у Британії

Підготовка українських пілотів ключовим внеском Сполученого Королівства в Коаліцію повітряних можливостей, очолювану США, Данією та Нідерландами.

Інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком, польоту за приладами літака, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях. Вони також пройшли навчання англійської мови.

Тепер українці продовжать роботу у Франції, щоб пройти поглиблену льотну підготовку, перш ніж перейти до навчання на самому літаку F-16.