У Британії показали фото українських пілотів, які закінчили базовий курс льотної підготовки
Категорія
Україна
Дата публікації

У Британії показали фото українських пілотів, які закінчили базовий курс льотної підготовки

Міноборони Британії
Український пілот

Перші 10 українських пілотів, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських ВПС, закінчили льотну школу. Далі вони відправляться у Францію для поглибленої льотної підготовки.

Українські пілоти закінчили навчання у Британії

Генштаб ЗСУ та Міноборони Британії повідомляють, що 10 українських пілотів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії та колись стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від російських військ.

Тепер група перейде до поглибленої льотної підготовки, яку проводять ВПС Франції, перш ніж навчитися керувати винищувачами F-16.

Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024
Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024
Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024
Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024
Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024
Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024
Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024
Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024
Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024
Фотограф: Ендрю Вілер. Авторське право: UK MOD © Crown copyright 2024
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Міністр оборони Грант Шаппс привітав пілотів із завершенням початкової підготовки у Великій Британії.

Завдяки всесвітньо відомим навичкам Королівських ВПС, ці пілоти пройшли одне з найкращих доступних тренувань і тепер на крок ближче до участі в боротьбі з незаконним вторгненням Росії.

Грант Шаппс

Грант Шаппс

Міністр оборони Британії

Мені сподобалося бути у Сполученому Королівстві та брати участь у цій навчальній програмі. Курс був складним і цікавим, це зробило мене кращим пілотом. Я вдячний Великій Британії за підтримку України, а також особисто вдячний інструкторам Королівських ВПС за те, що вони підготували мене до майбутнього, — сказав один з українських пілотів.

Підготовка українських військ у Британії

Підготовка українських пілотів ключовим внеском Сполученого Королівства в Коаліцію повітряних можливостей, очолювану США, Данією та Нідерландами.

Інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком, польоту за приладами літака, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях. Вони також пройшли навчання англійської мови.

Тепер українці продовжать роботу у Франції, щоб пройти поглиблену льотну підготовку, перш ніж перейти до навчання на самому літаку F-16.

Пілоти приєдналися до понад 60 тисяч українців, які пройшли навчання у Великій Британії після 2014 року, включаючи 36 000 військових з 2022 року в рамках операції Interflex.

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