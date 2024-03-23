У Британії показали фото українських пілотів, які закінчили базовий курс льотної підготовки

Перші 10 українських пілотів, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських ВПС, закінчили льотну школу. Далі вони відправляться у Францію для поглибленої льотної підготовки.
Українські пілоти закінчили навчання у Британії
Генштаб ЗСУ та Міноборони Британії повідомляють, що 10 українських пілотів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії та колись стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від російських військ.
Тепер група перейде до поглибленої льотної підготовки, яку проводять ВПС Франції, перш ніж навчитися керувати винищувачами F-16.
Міністр оборони Грант Шаппс привітав пілотів із завершенням початкової підготовки у Великій Британії.
Підготовка українських військ у Британії
Підготовка українських пілотів ключовим внеском Сполученого Королівства в Коаліцію повітряних можливостей, очолювану США, Данією та Нідерландами.
Інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком, польоту за приладами літака, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях. Вони також пройшли навчання англійської мови.
Тепер українці продовжать роботу у Франції, щоб пройти поглиблену льотну підготовку, перш ніж перейти до навчання на самому літаку F-16.
Пілоти приєдналися до понад 60 тисяч українців, які пройшли навчання у Великій Британії після 2014 року, включаючи 36 000 військових з 2022 року в рамках операції Interflex.
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