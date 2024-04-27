В Британии посчитали потери российской армии на войне против Украины

Потери РФ на войне в Украине колоссальны

Россия по состоянию на конец апреля 2024 года потеряла на фронте в Украине убитыми и ранеными около 450 тыс человек.

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на заместителя государственного секретаря по вооруженным силам Великобритании Лео Догерти.

Издание отмечает, что в это количество не включают ликвидированных российских военных, которые служили в российских частных военных компаниях. Также цифра в 450 тыс не включает военных, дезертировавших из армии — их, по словам Догерти, "десятки тысяч". Поделиться

Уничтожены, брошены или захвачены украинцами более 10 тыс. российских бронемашин, в том числе около 3 тыс. основных боевых танков, 109 самолетов, 136 вертолетов, 346 беспилотных летательных аппаратов, 23 военно-морских корабля всех классов и более 1 500 артиллерийских.

ВСУ ликвидировали более 1100 российских оккупантов за сутки

Как сообщал Генштаб Вооруженных сил Украины, на 26 апреля Силы обороны ликвидировали или ранили 463 930 человек.

Кроме того, украинские войска уничтожили или подбили 7262 танков, 13957 БМП и 11867 артиллерийских систем оккупантов.

В августе прошлого года The New York Times сообщал, что потери обеих сторон ранеными и убитыми в войне приближаются к 500 тыс. Среди них — 300 тыс потерь в РФ и 170-190 тыс в рядах Сил обороны.