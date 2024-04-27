У Британії порахували втрати російської армії на війні проти України

Британські аналітики зазначають, що російські окупанти втратили дуже багато бронетехніки.

Втрати РФ на війні в Україні колосальні

Росія станом на кінець квітня 2024 року втратила на фронті в Україні вбитими та пораненими близько 450 тис осіб.

Про це повідомляє The Insider з посиланням на заступника державного секретаря зі збройних сил Великої Британії Лео Догерті.

Видання зазначає, що до цієї кількості не включають ліквідованих російських військових, які служили в російських приватних військових компаніях. Також цифра в 450 тис не включає військових, які дезертували з армії — їх, за словами Догерті, "десятки тисяч". Поширити

Знищено, кинуто чи захоплено українцями понад 10 тис російських бронемашин, зокрема близько 3 тис основних бойових танків, 109 літаків, 136 гелікоптерів, 346 безпілотних літальних апаратів, 23 військово-морських кораблі всіх класів та понад 1 500 артилерійських систем усіх типів.

ЗСУ ліквідували понад 1100 російських окупантів за добу

Як повідомляв Генштаб Збройних сил України, станом на 26 квітня Сили оборони ліквідували чи поранили 463 930 осіб.

Крім того, українські війська знищили чи підбили 7 262 танків, 13 957 БМП та 11 867 артилерійських систем окупантів.

У серпні минулого року The New York Times повідомляв, що втрати обох сторін пораненими та вбитими у війні наближаються до 500 тис. Серед них — 300 тис втрат у РФ та 170-190 тис у лавах Сил оборони.