В Британии расследуют возможные сексуальные преступления брата короля Эндрю
Источник:  Sky News

Согласно данным Sky news, в Великобритании уже стартовало расследование в отношении экс-принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора в связи с возможными сексуальными преступлениями. Как известно, у него были связи с американским финансистом, сексуальным преступником и педофилом Джеффри Эпштейном.

Главные тезисы

  • Эндрю мог передавать Эпштейну конфиденциальные правительственные документы и секретные данные.
  • Брат короля отрицает все обвинения против него.

По словам журналистов, в рамках следствия запланировано общение с женщиной, утверждающей, что ее привезли в дом бывшего принца Эндрю в Виндзоре "с сексуальной целью".

Таким образом, полиция настроена проверить обвинения, что Эпштейн в 2010 году якобы отправил в Великобританию женщину для сексуальной встречи с Эндрю.

На фоне последних событий стражи порядка призвали других потенциальных жертв сексуального преступника Джеффри Эпштейна обратиться в полицию, чтобы рассказать обо всем, что они пережили.

Эндрю, выполнявший функции торгового посланника правительства Великобритании, допросили по подозрению в злоупотреблении служебным положением в рамках расследования, начатого после обнародования в США материалов ФБР по Эпштейну.

Существует высокая вероятность того, что брат короля передавал конфиденциальные правительственные документы и секретные данные Эпштейну.

Однако Эндрю продолжает активно отрицать все обвинения против него.

Правоохранители расследуют злоупотребление служебным положением Эндрю, которое охватывает многие другие преступления, в частности, сексуальные преступления, мошенничество, коррупцию, препятствование правосудию и другие.

