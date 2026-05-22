В Британии расследуют возможные сексуальные преступления брата короля Эндрю

Согласно данным Sky news, в Великобритании уже стартовало расследование в отношении экс-принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора в связи с возможными сексуальными преступлениями. Как известно, у него были связи с американским финансистом, сексуальным преступником и педофилом Джеффри Эпштейном.
Главные тезисы
- Эндрю мог передавать Эпштейну конфиденциальные правительственные документы и секретные данные.
- Брат короля отрицает все обвинения против него.
Экс-принц Эндрю снова в центре внимания
По словам журналистов, в рамках следствия запланировано общение с женщиной, утверждающей, что ее привезли в дом бывшего принца Эндрю в Виндзоре "с сексуальной целью".
Таким образом, полиция настроена проверить обвинения, что Эпштейн в 2010 году якобы отправил в Великобританию женщину для сексуальной встречи с Эндрю.
На фоне последних событий стражи порядка призвали других потенциальных жертв сексуального преступника Джеффри Эпштейна обратиться в полицию, чтобы рассказать обо всем, что они пережили.
Существует высокая вероятность того, что брат короля передавал конфиденциальные правительственные документы и секретные данные Эпштейну.
Однако Эндрю продолжает активно отрицать все обвинения против него.
Правоохранители расследуют злоупотребление служебным положением Эндрю, которое охватывает многие другие преступления, в частности, сексуальные преступления, мошенничество, коррупцию, препятствование правосудию и другие.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-