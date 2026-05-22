Згідно з даними Sky news, у Великій Британії уже стартувало розслідування щодо експринца Ендрю Маунтбеттена-Віндзора у зв'язку з можливими сексуальними злочинами. Як відомо, він мав зв'язки з американським фінансистом, сексуальним злочинцем та педофілом Джеффрі Епштейном.

Експринц Ендрю знову в центрі уваги

За словами журналістів, у межах слідства запланове спілкування з жінкою, яка стверджує, що її привезли до будинку колишнього принца Ендрю у Віндзорі "з сексуальною метою".

Таким чином поліція налаштована перевірити звинувачення, що Епштейн у 2010 році начебто відправив до Великої Британії жінку для сексуальної зустрічі з Ендрю.

На тлі останніх подій правоохоронці закликали інших потенційних жертв сексуального злочинця Джеффрі Епштейна звернутися до поліції, щоб розповісти про все, що вони пережили.

Ендрю, який виконував функції торгового посланця уряду Великої Британії, допитали за підозрою у зловживанні службовим становищем у рамках розслідування, розпочатого після оприлюднення в США матеріалів ФБР щодо Епштейна. Поширити

Існує висока ймовірінсть того, що брат короля передавав конфіденційні урядові документи та секретні дані Епштейну.

Однак Ендрю продовжує активно заперечувати всі звинувачення проти нього.