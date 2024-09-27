В Британии впервые оштрафовали компанию за нарушение санкций против РФ

27 сентября Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании наложило штраф в 15 тыс. фунтов стерлингов на компанию Integral Concierge Services (ICSL) за нарушение финансовых санкций против РФ.
Главные тезисы
- Первый штраф в Великобритании за нарушение финансовых санкций против России наказал компанию ICSL.
- Новые санкции Великобритании касаются компаний и судов, вовлеченных в ключевые энергетические проекты России.
- Сотрудничество между Британией, США и Евросоюзом в области санкций направлено на ограничение влияния российской экономики в мире.
- Наложенный штраф на ICSL свидетельствует о росте контроля за соблюдением санкций и упрочении международного подхода к карантинированию России.
- Новые санкции против РФ затрагивают компании и суда, связанные с российским СПГ, что вызвало сокращение его производства уже после введения санкций против Арктик СПГ 2.
В Британии оштрафовали компанию за нарушение антироссийских санкций
Об этом говорится в прессрелизе на сайте правительства Великобритании.
Штраф касался услуги по управлению имуществом, предоставленной ICSL определенному лицу, подлежащему под замораживание активов.
Отмечается, что в период с 2022 по 2023 годы ICSL осуществила или получила 26 платежей, связанных с услугами, предоставляемыми подсанкционному лицу, несмотря на то, что компании было известно, что этими действиями она нарушает финансовые санкции Британии.
В результате нарушений ICSL получила штраф в размере 15 тыс фунтов стерлингов (более 20 тыс долл США). Компания не обжаловала штраф и уплатила его в полном объеме, говорится в прессрелизе.
Наложенный штраф на ICSL за нарушение санкций против России был первой схожей практикой для OFSI.
Что известно о новых санкциях Британии против РФ
Как отметили в правительстве Британии, СПГ является важным источником доходов для российской экономики, и Россия стремится увеличить свою долю на мировом рынке с 8 до 20%.
Ранее Британия вместе с США и Евросоюзом уже ввели санкции против Арктик СПГ 2, что привело к сокращению его производства.
Новые санкции касаются компаний и судов, вовлеченных в ключевые энергетические проекты России. В общей сложности под санкции попали 15 судов и организаций, связанных с российским СПГ.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-