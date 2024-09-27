В Британии впервые оштрафовали компанию за нарушение санкций против РФ

27 сентября Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании наложило штраф в 15 тыс. фунтов стерлингов на компанию Integral Concierge Services (ICSL) за нарушение финансовых санкций против РФ.

В Британии оштрафовали компанию за нарушение антироссийских санкций

Об этом говорится в прессрелизе на сайте правительства Великобритании.

Штраф касался услуги по управлению имуществом, предоставленной ICSL определенному лицу, подлежащему под замораживание активов.

Отмечается, что в период с 2022 по 2023 годы ICSL осуществила или получила 26 платежей, связанных с услугами, предоставляемыми подсанкционному лицу, несмотря на то, что компании было известно, что этими действиями она нарушает финансовые санкции Британии.

В результате нарушений ICSL получила штраф в размере 15 тыс фунтов стерлингов (более 20 тыс долл США). Компания не обжаловала штраф и уплатила его в полном объеме, говорится в прессрелизе.

Наложенный штраф на ICSL за нарушение санкций против России был первой схожей практикой для OFSI.

Что известно о новых санкциях Британии против РФ

Как отметили в правительстве Британии, СПГ является важным источником доходов для российской экономики, и Россия стремится увеличить свою долю на мировом рынке с 8 до 20%.

Ранее Британия вместе с США и Евросоюзом уже ввели санкции против Арктик СПГ 2, что привело к сокращению его производства.