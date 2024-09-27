У Британії вперше оштрафували компанію за порушення санкцій проти РФ

27 вересня Управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI) Великої Британії наклало штраф у 15 тис фунтів стерлінгів на компанію Integral Concierge Services (ICSL) за порушення фінансових санкцій проти РФ.

У Британії оштрафували компанію за порушення антиросійських санкцій

Про це йдеться у пресрелізі на сайті уряду Великої Британії.

Штраф стосувався послуги з управління майном, яку ICSL надала визначеній особі, яка підлягає під замороження активів.

Зазначається, що у період з 2022 до 2023 роки ICSL здійснила або отримала 26 платежів, пов’язаних із послугами, які надавались підсанкційній особі, попри те, що компанії було відомо, що цими діями вона порушує фінансові санкції Британії.

Унаслідок порушень ICSL отримала штраф у розмірі 15 тис фунтів стерлінгів (понад 20 тис дол США). Компанія не оскаржувала штраф і сплатила його у повному обсязі, йдеться у пресрелізі.

Накладений штраф на ICSL за порушення санкцій проти Росії був першою подібною практикою для OFSI.

Що відомо про нові санкції Британії проти РФ

Як зазначили в уряді Британії, СПГ є важливим джерелом доходів для російської економіки, і Росія прагне збільшити свою частку на світовому ринку з 8% до 20%.

Раніше Британія разом зі США та Євросоюзом вже запровадили санкції проти "Арктик СПГ 2", що призвело до скорочення його виробництва.