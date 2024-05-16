В части Франции объявили чрезвычайное положение — что произошло
Категория
Мир
Дата публикации

В части Франции объявили чрезвычайное положение — что произошло

полиция Франции
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Источник:  BFM TV

Французский премьер Габриэль Атталь вечером 15 мая официально подтвердил введение чрезвычайного положения в Новой Каледонии – французской заморской территории в Тихом океане, где в последние дни был зафиксирован всплеск насилия.

Что происходит во Франции

После решения команды Эммануэля Макрона об объявлении чрезвычайного положения в Новой Каледонии развернут военный контингент.

Он будет ответственен за безопасность в портах и аэропортах. Кроме того, французские власти запретят социальную сеть TikTok.

Военнослужащие вооруженных сил разворачиваются для обеспечения безопасности портов и аэропорта Новой Каледонии, — сообщил Габриэль Атталь во время открытия межведомственного кризисного подразделения при французском Министерстве внутренних дел.

Кроме того, указано, что верховный комиссар Новой Каледонии Луи Ле Франк, попросивший подкрепление армии для защиты аэропорта Нумеа, также объявил комендантский час на территории.

Вскоре должно начаться следующее заседание межведомственной группы, на котором будет председательствовать французский лидер Эммануэль Макрон.

На фоне резкого обострения ситуации в Новой Каледонии он вынужден был отменить запланированный визит.

Что важно знать о Новой Каледонии

Последние несколько дней в Новой Каледонии, давно стремящейся к независимости, начались протесты против конституционной реформы избирательного права — она даст возможность голосовать на местных выборах жителям, прожившим на территории 10 лет.

Во время столкновений на улицах три человека были убиты и еще четверо, в том числе жандармы, получили серьезные ранения.

Кроме того, сообщается, что общее количество людей, получивших ранения, превышает 300 человек.

Что также важно понимать, три года Новая Каледония на референдуме подавляющим большинством голосов проголосовала за отказ от независимости от Франции.

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