У частині Франції оголосили надзвичайний стан — що сталося

Французький прем'єр Габріель Атталь увечері 15 травня офіційно підтвердив запровадження надзвичайного стану в Новій Каледонії – французькій заморській території в Тихому океані, де протягом останніх днів був зафіксований сплеск насильства.

Що відбувається у Франції

Після рішення команди Еммануеля Макрона про оголошення надзвичайного стану в Новій Каледонії розгорнуть військовий контингент.

Він буде відповідальний за збереження безпеки у портах та аеропортах. Окрім того, французька влада заборонить соціальну мережу TikTok.

Військовослужбовці збройних сил розгортаються для забезпечення безпеки портів і аеропорту Нової Каледонії, — повідомив Габріель Атталь під час відкриття міжвідомчого кризового підрозділу при французькому Міністерстві внутрішніх справ. Поширити

Окрім того, вказано, що верховний комісар Нової Каледонії Луї Ле Франк, який попросив підкріплення армії для захисту аеропорту Нумеа, також оголосив комендантську годину на території.

Уже незабаром повинне розпочатися наступне засідання міжвідомчої групи, на якому головуватиме французький лідер Еммануель Макрон.

На тлі різкого загострення ситуації в Новій Каледонії він був змушений скасувати запланований візит.

Що важливо знати про Нову Каледонію

Останні декілька днів в Новій Каледонії, яка давно прагне незалежності, почалися протести проти конституційної реформи виборчого права — вона дасть можливість голосувати на місцевих виборах жителям, які прожили на території 10 років.

Під час суточок на вулицях щонайменше троє людей були вбиті та ще четверо, зокрема жандарми, отримали серйозні поранення.

Окрім того, повідомляється, що загальна кількість людей, які отримали поранення, перевищує 300.