В чешском ресторане произошел взрыв — погибли 6 человек

Шесть человек погибли в результате взрыва в ресторане в городе Мост на северо-западе Чехии. Еще восемь человек получили ранения.

Что известно о взрыве

Взрыв произошел поздно вечером 11 января из-за баллона с пропан-бутаном. В результате здание ресторана загорелось.

Среди пострадавших один гость с серьезными ранениями, которого пожарные спасли из ванной комнаты, где он оказался заблокирован.

1/ 🧵 Při zásahu v mostecké restauraci Kojot došlo k několika výbuchům propanbutanových lahví. V době příjezdu hasičů na místo události byl objekt zasažen požárem v plném rozsahu. Navzdory veškerému úsilí všech složek IZS měl požár tragické následky pro 6 lidí. pic.twitter.com/6hlllxIaFb — Jan Kocourek (@Jan_Kocourek) January 12, 2025

Из ресторана и соседних построек эвакуировали 30 человек. По данным очевидцев, причиной трагедии стала опрокидывание обогревателя, что привело к возгоранию.

В Министерстве внутренних дел Чехии уточнили, что, вероятно, взрыв вызвал пропан-бутановый обогреватель, расположенный в переднем саду ресторана. В момент взрыва в заведении находилось около 20 гостей.

Что известно о последствиях новогоднего теракта в Новом Орлеане

По меньшей мере, 15 человек погибли в новогоднюю ночь в Новом Орлеане из-за действий террориста, 30 получили ранения различной тяжести.

Убийца, Шамсуд-Дин Джаббар, приехал в Новый Орлеан из Техаса.

Между тем, представители ФБР и Министерства внутренней безопасности США предупреждают о риске повторной волны терактов в стране.

Американским правоохранителям был разослан специальный бюллетень, в котором содержатся рекомендации по необходимости уделить повышенное внимание имитаторам, которые могут действовать по сценариям исполнителей предыдущих терактов. Поделиться

Подчеркивается, что наибольшую опасность представляют атаки с использованием транспортных средств, активно пропагандирующих такие террористические группировки как ИГИЛ.