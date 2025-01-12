В чешском ресторане произошел взрыв — погибли 6 человек

Шесть человек погибли в результате взрыва в ресторане в городе Мост на северо-западе Чехии. Еще восемь человек получили ранения.
Главные тезисы
- В чешском ресторане произошла трагедия - взрыв пропан-бутана привел к гибели 6 человек и получению ранений 8 человек.
- На фоне этого события в Новом Орлеане: теракт, приведший к гибели не менее 15 человек и ранения 30 человек.
- Американские правоохранители предупреждают о возможности новых терактов в США и выражают осведомленность о возможных сценариях имитации предыдущих событий.
- Министерство внутренних дел Чехии предоставляет вывод о причине взрыва в ресторане - в частности, опрокидывание обогревателя обусловило курение здания.
- В Новом Орлеане теракт был скоординирован действиями сторонников ИГИЛ, в результате чего нация остается в состоянии повышенной тревожности.
Что известно о взрыве
Взрыв произошел поздно вечером 11 января из-за баллона с пропан-бутаном. В результате здание ресторана загорелось.
Среди пострадавших один гость с серьезными ранениями, которого пожарные спасли из ванной комнаты, где он оказался заблокирован.
1/ 🧵 Při zásahu v mostecké restauraci Kojot došlo k několika výbuchům propanbutanových lahví. V době příjezdu hasičů na místo události byl objekt zasažen požárem v plném rozsahu. Navzdory veškerému úsilí všech složek IZS měl požár tragické následky pro 6 lidí. pic.twitter.com/6hlllxIaFb— Jan Kocourek (@Jan_Kocourek) January 12, 2025
Из ресторана и соседних построек эвакуировали 30 человек. По данным очевидцев, причиной трагедии стала опрокидывание обогревателя, что привело к возгоранию.
В Министерстве внутренних дел Чехии уточнили, что, вероятно, взрыв вызвал пропан-бутановый обогреватель, расположенный в переднем саду ресторана. В момент взрыва в заведении находилось около 20 гостей.
Что известно о последствиях новогоднего теракта в Новом Орлеане
По меньшей мере, 15 человек погибли в новогоднюю ночь в Новом Орлеане из-за действий террориста, 30 получили ранения различной тяжести.
Убийца, Шамсуд-Дин Джаббар, приехал в Новый Орлеан из Техаса.
Между тем, представители ФБР и Министерства внутренней безопасности США предупреждают о риске повторной волны терактов в стране.
Подчеркивается, что наибольшую опасность представляют атаки с использованием транспортных средств, активно пропагандирующих такие террористические группировки как ИГИЛ.
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