В чешском ресторане произошел взрыв — погибли 6 человек
Категория
Мир
Дата публикации

В чешском ресторане произошел взрыв — погибли 6 человек

В чешском ресторане произошел взрыв — погибли 6 человек
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Источник:  Reuters

Шесть человек погибли в результате взрыва в ресторане в городе Мост на северо-западе Чехии. Еще восемь человек получили ранения.

Главные тезисы

  • В чешском ресторане произошла трагедия - взрыв пропан-бутана привел к гибели 6 человек и получению ранений 8 человек.
  • На фоне этого события в Новом Орлеане: теракт, приведший к гибели не менее 15 человек и ранения 30 человек.
  • Американские правоохранители предупреждают о возможности новых терактов в США и выражают осведомленность о возможных сценариях имитации предыдущих событий.
  • Министерство внутренних дел Чехии предоставляет вывод о причине взрыва в ресторане - в частности, опрокидывание обогревателя обусловило курение здания.
  • В Новом Орлеане теракт был скоординирован действиями сторонников ИГИЛ, в результате чего нация остается в состоянии повышенной тревожности.

Что известно о взрыве

Взрыв произошел поздно вечером 11 января из-за баллона с пропан-бутаном. В результате здание ресторана загорелось.

Среди пострадавших один гость с серьезными ранениями, которого пожарные спасли из ванной комнаты, где он оказался заблокирован.

Из ресторана и соседних построек эвакуировали 30 человек. По данным очевидцев, причиной трагедии стала опрокидывание обогревателя, что привело к возгоранию.

В Министерстве внутренних дел Чехии уточнили, что, вероятно, взрыв вызвал пропан-бутановый обогреватель, расположенный в переднем саду ресторана. В момент взрыва в заведении находилось около 20 гостей.

Что известно о последствиях новогоднего теракта в Новом Орлеане

По меньшей мере, 15 человек погибли в новогоднюю ночь в Новом Орлеане из-за действий террориста, 30 получили ранения различной тяжести.

Убийца, Шамсуд-Дин Джаббар, приехал в Новый Орлеан из Техаса.

Между тем, представители ФБР и Министерства внутренней безопасности США предупреждают о риске повторной волны терактов в стране.

Американским правоохранителям был разослан специальный бюллетень, в котором содержатся рекомендации по необходимости уделить повышенное внимание имитаторам, которые могут действовать по сценариям исполнителей предыдущих терактов.

Подчеркивается, что наибольшую опасность представляют атаки с использованием транспортных средств, активно пропагандирующих такие террористические группировки как ИГИЛ.

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