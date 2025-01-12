У чеському ресторані стався вибух — загинуло 6 людей

Шестеро людей загинули внаслідок вибуху в ресторані в місті Мост, що на північному заході Чехії. Ще вісім осіб отримали поранення.

Що відомо про вибух

Вибух стався пізно ввечері 11 січня через балон із пропан-бутаном. Унаслідок цього будівля ресторану загорілася.

Серед постраждалих — один гість із серйозними пораненнями, якого пожежники врятували з ванної кімнати, де він опинився заблокованим.

1/ 🧵 Při zásahu v mostecké restauraci Kojot došlo k několika výbuchům propanbutanových lahví. V době příjezdu hasičů na místo události byl objekt zasažen požárem v plném rozsahu. Navzdory veškerému úsilí všech složek IZS měl požár tragické následky pro 6 lidí. pic.twitter.com/6hlllxIaFb — Jan Kocourek (@Jan_Kocourek) January 12, 2025

З ресторану та сусідніх будівель евакуювали 30 осіб. За даними очевидців, причиною трагедії стало перекидання обігрівача, що призвело до займання.

У Міністерстві внутрішніх справ Чехії уточнили, що, ймовірно, вибух спричинив пропан-бутановий обігрівач, розташований у передньому саду ресторану. У момент вибуху в закладі перебувало близько 20 гостей.

Що відомо про наслідки новорічного теракту у Новому Орлеані

Щонайменше 15 людей загинули у новорічну ніч в Новому Орлеані через дії терориста, 30 отримали поранення різної тяжкості.

Убивця, Шамсуд-Дін Джаббар, приїхав у Новий Орлеан з Техасу. Він був прихильником ІДІЛу.

Між тим представники ФБР та Міністерства внутрішньої безпеки США попереджають про ризик повторної хвилі терактів у країні.

Американським правоохоронцям було розіслано спеціальний бюлетень у якому містяться рекомендації з необхідності приділити підвищену увагу імітаторам, які можуть діяти за сценаріями виконавців попередніх терактів. Поширити

Підкреслюється, що найбільшу небезпеку становлять атаки із використанням транспортних засобів, які активно пропагують такі терористичні угруповання як ІДІЛ.