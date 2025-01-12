У чеському ресторані стався вибух — загинуло 6 людей
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У чеському ресторані стався вибух — загинуло 6 людей

У чеському ресторані стався вибух — загинуло 6 людей
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Джерело:  Reuters

Шестеро людей загинули внаслідок вибуху в ресторані в місті Мост, що на північному заході Чехії. Ще вісім осіб отримали поранення.

Головні тези:

  • У чеському ресторані сталася трагедія - вибух пропан-бутану призвів до загибелі 6 людей та отримання поранень 8 особами.
  • На фоні цього події в Новому Орлеані: теракт, який призвів до загибелі щонайменше 15 осіб та поранення 30 людей.
  • Американські правоохоронці попереджають про можливість нових терактів у США та висловлюють обізнаність щодо можливих сценаріїв імітації попередніх подій.
  • Міністерство внутрішніх справ Чехії надає висновок щодо причини вибуху в ресторані - зокрема, перекидання обігрівача обумовило паління будівлі.
  • У Новому Орлеані теракт був скоординованим діями прихильників ІДІЛу, внаслідок чого нація залишається в стані підвищеної тривожності.

Що відомо про вибух

Вибух стався пізно ввечері 11 січня через балон із пропан-бутаном. Унаслідок цього будівля ресторану загорілася.

Серед постраждалих — один гість із серйозними пораненнями, якого пожежники врятували з ванної кімнати, де він опинився заблокованим.

З ресторану та сусідніх будівель евакуювали 30 осіб. За даними очевидців, причиною трагедії стало перекидання обігрівача, що призвело до займання.

У Міністерстві внутрішніх справ Чехії уточнили, що, ймовірно, вибух спричинив пропан-бутановий обігрівач, розташований у передньому саду ресторану. У момент вибуху в закладі перебувало близько 20 гостей.

Що відомо про наслідки новорічного теракту у Новому Орлеані

Щонайменше 15 людей загинули у новорічну ніч в Новому Орлеані через дії терориста, 30 отримали поранення різної тяжкості.

Убивця, Шамсуд-Дін Джаббар, приїхав у Новий Орлеан з Техасу. Він був прихильником ІДІЛу.

Між тим представники ФБР та Міністерства внутрішньої безпеки США попереджають про ризик повторної хвилі терактів у країні. 

Американським правоохоронцям було розіслано спеціальний бюлетень у якому містяться рекомендації з необхідності приділити підвищену увагу імітаторам, які можуть діяти за сценаріями виконавців попередніх терактів.

Підкреслюється, що найбільшу небезпеку становлять атаки із використанням транспортних засобів, які активно пропагують такі терористичні угруповання як ІДІЛ.

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