У чеському ресторані стався вибух — загинуло 6 людей

Шестеро людей загинули внаслідок вибуху в ресторані в місті Мост, що на північному заході Чехії. Ще вісім осіб отримали поранення.
Головні тези:
- У чеському ресторані сталася трагедія - вибух пропан-бутану призвів до загибелі 6 людей та отримання поранень 8 особами.
- На фоні цього події в Новому Орлеані: теракт, який призвів до загибелі щонайменше 15 осіб та поранення 30 людей.
- Американські правоохоронці попереджають про можливість нових терактів у США та висловлюють обізнаність щодо можливих сценаріїв імітації попередніх подій.
- Міністерство внутрішніх справ Чехії надає висновок щодо причини вибуху в ресторані - зокрема, перекидання обігрівача обумовило паління будівлі.
- У Новому Орлеані теракт був скоординованим діями прихильників ІДІЛу, внаслідок чого нація залишається в стані підвищеної тривожності.
Що відомо про вибух
Вибух стався пізно ввечері 11 січня через балон із пропан-бутаном. Унаслідок цього будівля ресторану загорілася.
Серед постраждалих — один гість із серйозними пораненнями, якого пожежники врятували з ванної кімнати, де він опинився заблокованим.
1/ 🧵 Při zásahu v mostecké restauraci Kojot došlo k několika výbuchům propanbutanových lahví. V době příjezdu hasičů na místo události byl objekt zasažen požárem v plném rozsahu. Navzdory veškerému úsilí všech složek IZS měl požár tragické následky pro 6 lidí. pic.twitter.com/6hlllxIaFb— Jan Kocourek (@Jan_Kocourek) January 12, 2025
З ресторану та сусідніх будівель евакуювали 30 осіб. За даними очевидців, причиною трагедії стало перекидання обігрівача, що призвело до займання.
У Міністерстві внутрішніх справ Чехії уточнили, що, ймовірно, вибух спричинив пропан-бутановий обігрівач, розташований у передньому саду ресторану. У момент вибуху в закладі перебувало близько 20 гостей.
Що відомо про наслідки новорічного теракту у Новому Орлеані
Щонайменше 15 людей загинули у новорічну ніч в Новому Орлеані через дії терориста, 30 отримали поранення різної тяжкості.
Убивця, Шамсуд-Дін Джаббар, приїхав у Новий Орлеан з Техасу. Він був прихильником ІДІЛу.
Між тим представники ФБР та Міністерства внутрішньої безпеки США попереджають про ризик повторної хвилі терактів у країні.
Підкреслюється, що найбільшу небезпеку становлять атаки із використанням транспортних засобів, які активно пропагують такі терористичні угруповання як ІДІЛ.
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