В Чехии на военном полигоне прогремел взрыв — есть раненые

17 июня на военном полигоне Либава прогремел взрыв. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину здесь прошли обучение как минимум пять групп бойцов сил обороны Украины.
Главные тезисы
- На военном полигоне Либава в Чехии произошел взрыв, есть пострадавшие. Экстренные службы ликвидируют последствия инцидента.
- Это не первый трагический инцидент на чешских военных полигонах, свидетельствующий о необходимости усиления безопасности на подобных объектах.
- Подробной информации о пострадавших в результате взрыва нет, однако военная полиция проводит расследование.
- В Польше также произошли подобные инциденты с взрывами на военных объектах.
- Последствия взрывов на военных полигонах подчеркивают необходимость усиления контроля за боеприпасами и безопасности работников оборонных сил.
Экстренные службы ликвидируют последствия взрыва на полигоне в Чехии
По сообщению Чешской армии (Armáda ČR), в результате происшествия пострадали.
Подробности о взрыве не разглашаются. К ликвидации последствий инцидента привлечены вертолеты, а расследованием занимается военная полиция.
Региональная служба спасения Оломоуца, вблизи которого находится полигон, воздерживается от предоставления детальной информации, ссылаясь на секретность военного объекта.
Однако пресс-секретарь экстренных служб Люция Микискова подтвердила, что на месте происшествия работают два экипажа скорой помощи из Оломоуца, а также воздушная скорая помощь из другого региона.
Чешские СМИ отмечают, что это не первый трагический инцидент на чешских военных полигонах. Так, летом 2021 года во время очищения от боеприпасов бывшего тира Колвин в районе Брды произошел взрыв, в результате которого двое военных получили ранения. Один из них от полученных травм скончался через две недели.
В Польше произошел взрыв на оборонном заводе
В Свентокшиском воеводстве на юге Польши произошел взрыв и пожар на заводе по производству боеприпасов. В результате взрыва погиб 59-летний работник завода, еще один получил ранения.
Взрыв произошел в недавно построенном центре ракетного топлива.
В местной полиции сообщили, что под наблюдением прокуратуры будут выясняться все обстоятельства и причины взрыва и пожара.
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