В Чехии на военном полигоне прогремел взрыв — есть раненые

17 июня на военном полигоне Либава прогремел взрыв. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину здесь прошли обучение как минимум пять групп бойцов сил обороны Украины.

Экстренные службы ликвидируют последствия взрыва на полигоне в Чехии

По сообщению Чешской армии (Armáda ČR), в результате происшествия пострадали.

Мы имеем дело с серьезным инцидентом на военном полигоне Либава, где разразились неопределенные боеприпасы. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие, — говорится в сообщении. Поделиться

Řešíme vážnou nehodu ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá, kde vybuchla zatím blíže neurčená munice. Na místě jsou bohužel zranění. Snažíme se poskytnout co nejrychlejší pomoc, zasahuje vrtulník záchranné služby. Událost řeší Vojenská policie. — Armáda ČR (@ArmadaCR) June 17, 2024

Подробности о взрыве не разглашаются. К ликвидации последствий инцидента привлечены вертолеты, а расследованием занимается военная полиция.

Региональная служба спасения Оломоуца, вблизи которого находится полигон, воздерживается от предоставления детальной информации, ссылаясь на секретность военного объекта.

Однако пресс-секретарь экстренных служб Люция Микискова подтвердила, что на месте происшествия работают два экипажа скорой помощи из Оломоуца, а также воздушная скорая помощь из другого региона.

Чешские СМИ отмечают, что это не первый трагический инцидент на чешских военных полигонах. Так, летом 2021 года во время очищения от боеприпасов бывшего тира Колвин в районе Брды произошел взрыв, в результате которого двое военных получили ранения. Один из них от полученных травм скончался через две недели.

В Польше произошел взрыв на оборонном заводе

В Свентокшиском воеводстве на юге Польши произошел взрыв и пожар на заводе по производству боеприпасов. В результате взрыва погиб 59-летний работник завода, еще один получил ранения.

Взрыв произошел в недавно построенном центре ракетного топлива.

У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад, — сообщила директор завода Mesko Элжбета Сренявская. Поделиться

В местной полиции сообщили, что под наблюдением прокуратуры будут выясняться все обстоятельства и причины взрыва и пожара.