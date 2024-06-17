У Чехії на військовому полігоні прогримів вибух — є поранені

17 червня на військовому полігоні Лібава прогримів вибух. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну тут пройшли навчання як мінімум п'ять груп бійців Сил оборони України.
Головні тези:
- На військовому полігоні Лібава у Чехії стався вибух, є постраждалі. Екстрені служби ліквідовують наслідки інциденту.
- Це не перший трагічний інцидент на чеських військових полігонах, що свідчить про необхідність посилення безпеки на подібних об'єктах.
- Детальної інформації про постраждалих в результаті вибуху немає, проте військова поліція наразі проводить розслідування.
- У Польщі також сталися подібні інциденти з вибухами на військових об'єктах.
- Наслідки вибухів на військових полігонах підкреслюють потребу посилення контролю над боєприпасами та безпеку працівників оборонних сил.
Екстрені служби ліквідовують наслідки вибуху на полігоні у Чехії
За повідомленням Чеської армії (Armáda ČR), в результаті події є постраждалі.
Подробиці щодо вибуху не розголошуються. До ліквідації наслідків інциденту залучено гелікоптери, а розслідуванням займається військова поліція.
Регіональна служба порятунку Оломоуца, поблизу якого знаходиться полігон, утримується від надання детальної інформації, посилаючись на секретність військового об'єкту.
Однак прессекретар екстрених служб Люція Мікіскова підтвердила, що на місці події працюють два екіпажі швидкої допомоги з Оломоуца, а також повітряна швидка допомога з іншого регіону.
Чеські ЗМІ зазначають, що це не перший трагічний інцидент на чеських військових полігонах. Так, влітку 2021 року під час очищення від боєприпасів колишнього тиру Колвін у районі Брди стався вибух, внаслідок якого двоє військових отримали поранення. Один з них, від отриманих травм помер через два тижні.
У Польщі стався вибух на оборонному заводі
У Свєнтокшиському воєводстві на півдні Польщі стався вибух і пожежа на заводі з виробництва боєприпасів. У результаті вибуху загинув 59-річний працівник заводу, ще один дістав поранення.
Вибух стався у нещодавно збудованому центрі ракетного палива.
У місцевій поліції повідомили, що під наглядом прокуратури з’ясовуватимуться усі обставини і причини вибуху і пожежі.
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