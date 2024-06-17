У Чехії на військовому полігоні прогримів вибух — є поранені

17 червня на військовому полігоні Лібава прогримів вибух. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну тут пройшли навчання як мінімум п'ять груп бійців Сил оборони України.

Екстрені служби ліквідовують наслідки вибуху на полігоні у Чехії

За повідомленням Чеської армії (Armáda ČR), в результаті події є постраждалі.

Ми маємо справу з серйозним інцидентом на військовому полігоні Лібава, де вибухнули невизначені боєприпаси. На жаль, на місці події є постраждалі, — вказано у повідомленні. Поширити

Řešíme vážnou nehodu ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá, kde vybuchla zatím blíže neurčená munice. Na místě jsou bohužel zranění. Snažíme se poskytnout co nejrychlejší pomoc, zasahuje vrtulník záchranné služby. Událost řeší Vojenská policie. — Armáda ČR (@ArmadaCR) June 17, 2024

Подробиці щодо вибуху не розголошуються. До ліквідації наслідків інциденту залучено гелікоптери, а розслідуванням займається військова поліція.

Регіональна служба порятунку Оломоуца, поблизу якого знаходиться полігон, утримується від надання детальної інформації, посилаючись на секретність військового об'єкту.

Однак прессекретар екстрених служб Люція Мікіскова підтвердила, що на місці події працюють два екіпажі швидкої допомоги з Оломоуца, а також повітряна швидка допомога з іншого регіону.

Чеські ЗМІ зазначають, що це не перший трагічний інцидент на чеських військових полігонах. Так, влітку 2021 року під час очищення від боєприпасів колишнього тиру Колвін у районі Брди стався вибух, внаслідок якого двоє військових отримали поранення. Один з них, від отриманих травм помер через два тижні.

У Польщі стався вибух на оборонному заводі

У Свєнтокшиському воєводстві на півдні Польщі стався вибух і пожежа на заводі з виробництва боєприпасів. У результаті вибуху загинув 59-річний працівник заводу, ще один дістав поранення.

Вибух стався у нещодавно збудованому центрі ракетного палива.

У нас стався вибух в центрі ракетного палива, який був введений в експлуатацію кілька років тому, — повідомила директорка заводу Mesko Елжбета Сренявська. Поширити

У місцевій поліції повідомили, що під наглядом прокуратури з’ясовуватимуться усі обставини і причини вибуху і пожежі.