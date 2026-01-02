В Чехии оппозиция требует отставки спикера парламента за позорную антиукраинскую речь
В Чехии оппозиция требует отставки спикера парламента за позорную антиукраинскую речь

Окамура
В Чехии оппозиционные партии хотят провести голосование в Палате депутатов (нижняя палата парламента) по отставке ее председателя Томио Окамуры.

Главные тезисы

  • Оппозиция требует отставки спикера Палаты депутатов Чехии Томио Окамуры из-за антиукраинской речи, вызвавшей скандал в парламенте.
  • Партии проводят сбор подписей для голосования о его увольнении, считая его высказывания неприемлемыми и ущербными для Чешской Республики.

Оппозиция в чешском парламенте требует отставки Окамуры

Сбор подписей, необходимых для представления предложения, начнется на следующей неделе, сообщил глава партии "Пираты" Зденек Гржиб.

Наряду с другими оппозиционными партиями на следующей неделе Пираты начнут собирать подписи, необходимые для обсуждения его отставки в Палате депутатов.

Окамура подвергся критике со стороны оппозиционных партий Палаты из-за своей антиукраинской новогодней речи.

Руководство партии бывшего премьера Петра Фиалы ODS заявило в пятницу, что хочет обсудить его заявления в Палате.

ODS совместно инициирует переговоры по неприемлемым заявлениям Томио Окамуры в Палате депутатов Чешской Республики и поддержит предложение о его увольнении.

По мнению ODS, эта речь является примером неприемлемых манипуляций и устрашения.

Заявление о Третьей мировой войне, которым должен быть заинтересован Брюссель, наносит фундаментальный ущерб Чешской Республике.

Образ главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, которую Окамура назвал сумасшедшим, также неприемлем, считает ODS. Кабинет министров должен дистанцироваться от этих заявлений, поскольку он несет самую большую ответственность за внешнюю политику, считает партия.

Партия "Меры и независимые" (STAN) также намерена подготовить резолюцию, которой палата дистанцируется от этих заявлений. Глава STAN Вит Ракушан написал в сети X, что позорные заявления Окамуры являются ответственностью всего правительства и позором для Чешской Республики.

Лидер Народной партии Марек Выборный считает, что "коллаборационистские заявления" Окамуры вызывают одобрение Кремля, но вредят всей Чехии.

У оппозиционных партий нет положительных тем, с помощью которых они могли бы улучшить уровень жизни граждан, ответил Окамура на вопрос ČTK об инициативе оппозиции.

В своей речи Окамура среди прочего выступил против предоставления оружия Украине. Его слова против Украины и руководства украинского государства уже 1 января были названы недостойными и совершенно неприемлемыми послом Украины в Чехии Василием Зварычем.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в сети X, что Окамура, неоднократно оскорбляя Украину и украинцев, уже четвертый год защищающихся от российской агрессии, на самом деле наносит ущерб и приносит позор в первую очередь Чехии и чехам. В то же время он заверил, что украинцы глубоко благодарны чешскому народу и его представителям за всю помощь и поддержку в трудные времена.

