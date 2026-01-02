У Чехії опозиція вимагає відставки спікера парламенту за ганебну антиукраїнську промову
У Чехії опозиція вимагає відставки спікера парламенту за ганебну антиукраїнську промову

Окамура
У Чехії опозиційні партії хочуть провести голосування в Палаті депутатів (нижня палата парламенту) щодо відставки її голови Томіо Окамури .

Головні тези:

  • Опозиція в Чехії вимагає відставки голови Палати депутатів Томіо Окамури через антиукраїнську промову.
  • Ганебні заяви Окамури стали причиною скандалу в чеському парламенті та спровокували вимоги про його звільнення.

Опозиція у чеському парламенті вимагає відставки Окамури

Збір підписів, необхідних для подання пропозиції, розпочнеться наступного тижня, повідомив голова партії "Пірати" Зденек Гржиб.

Разом з іншими опозиційними партіями наступного тижня Пірати почнуть збирати підписи, необхідні для обговорення його відставки в Палаті депутатів.

Окамура зазнав критики з боку опозиційних партій Палати через свою антиукраїнську новорічну промову.

Керівництво партії колишнього прем'єра Петра Фіали ODS заявило у п'ятницю, що хоче обговорити його заяви в Палаті.

ODS спільно ініціює переговори щодо неприйнятних заяв Томіо Окамури в Палаті депутатів Чеської Республіки і підтримає пропозицію про його звільнення.

На думку ODS, ця промова є прикладом неприйнятних маніпуляцій і залякування.

Заява про Третю світову війну, якою має бути зацікавлений Брюссель, завдає фундаментальної шкоди Чеській Республіці.

Образа голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яку Окамура назвав божевільною, також є неприйнятною, вважає ODS. Кабінет міністрів повинен дистанціюватися від цих заяв, оскільки він несе найбільшу відповідальність за зовнішню політику, вважає партія.

Партія "Мери та незалежні" (STAN) також хоче підготувати резолюцію, якою палата дистанціюється від цих заяв. Голова STAN Віт Ракушан написав у мережі X, що ганебні заяви Окамури є відповідальністю усього уряду і ганьбою для Чеської Республіки.

Лідер Народної партії Марек Виборний вважає, що "колабораціоністські заяви" Окамури викликають схвалення Кремля, але шкодять всій Чехії.

Опозиційні партії не мають позитивних тем, за допомогою яких вони могли б поліпшити рівень життя громадян, відповів Окамура на запитання ČTK про ініціативу опозиції.

У своїй промові Окамура, серед іншого, виступив проти надання зброї Україні. Його слова проти України та керівництва української держави вже 1 січня були названі негідними та абсолютно неприйнятними послом України в Чехії Василем Зваричем.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив у мережі X, що Окамура, неодноразово ображаючи Україну та українців, які вже четвертий рік захищаються від російської агресії, насправді завдає шкоди і приносить ганьбу насамперед Чехії та чехам. Водночас він запевнив, що українці глибоко вдячні чеському народу та його представникам за всю допомогу і підтримку в скрутні часи.

