В Чехии раскрыли детали закупок и поставок боеприпасов Украине
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В Чехии раскрыли детали закупок и поставок боеприпасов Украине

Боеприпасы для Украины
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Источник:  online.ua

Чешская компания Czechoslovak Group вынуждена была раскрыть одну из стран, у которой закупает 155-мм артиллерийские снаряды для Украины.

Главные тезисы

  • Чешская компания Czechoslovak Group раскрыла детали закупки 155-мм артиллерийских снарядов для Украины в Турции, включая дополнительные расходы.
  • Разница между ценой изготовителя и ценой заказчика обусловлена многочисленными факторами, включая транспортные расходы и компоненты нового производства.
  • Чехословацкая компания подчеркивает свою справедливую прибыль и умеренную дополнительную стоимость, предоставляемую в процессе поставки боеприпасов.
  • Отмечается, что цена закупки боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы включает не только себестоимость, но и дополнительные расходы на транспорт и страхование.
  • Czechoslovak Group выступает не только как посредник, но и предоставляет сложную услугу с большим дополнительным значением, используя свои ноу-хау в сфере торговли военными материалами.

Что известно о закупке и передаче Чехией артиллерийских боеприпасов Украине

Отмечается, что до последнего времени информация о закупке коалицией европейских партнеров во главе с Чехией боеприпасов для Украины не разглашалась.

Известно было только, что боеприпасы закупаются в странах, также имеющих тесные связи с Россией.

Однако чешская Czechoslovak Group вынуждена была подтвердить, что часть боеприпасов для Украины закупает у Турции.

Подчеркивается, что компания вынуждена была раскрыть поставщика в ответ на попытки информационных атак в свою сторону.

Представители Czechoslovak Group отмечают, что среди чешских чиновников и СМИ распространяются документы с ценовыми предложениями по 155-мм артиллерийским осколочно-фугасным снарядам стоимостью 2,7 тыс. долларов за штуку.

Однако в рамках чешской инициативы боеприпасы закупаются по цене 3,2 тыс. долларов за единицу.

Что влияет на цену закупки боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы

Разница между ценниками – около 750 долларов разницы. Это послужило поводом для возможных обвинений.

В Czechoslovak Group подчеркнули, что эти предложения ориентировочные, а не законтрактованные.

Отмечается, что между ценой производителя и ценами у заказчиков существует значительная разница, поскольку к этому следует добавлять все транспортные расходы по перевозке взрывоопасного военного груза, страхованию такой операции, а также налогов и пошлин.

К цене также прибавляется стоимость тары. Кроме того, существуют и непубличные расходы, такие как замена некоторых компонентов боеприпасов на компоненты нового производства.

Чешская компания признает, что в этой разнице между ценами есть ее справедливая и умеренная прибыль. Но подчеркивает, что является "не простым посредником или перепродавцем, а оказывает достаточно сложную услугу со значительной прибавочной стоимостью, используя свои давние ноу-хау в области торговли военными материалами

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