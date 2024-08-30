Чешская компания Czechoslovak Group вынуждена была раскрыть одну из стран, у которой закупает 155-мм артиллерийские снаряды для Украины.

Что известно о закупке и передаче Чехией артиллерийских боеприпасов Украине

Отмечается, что до последнего времени информация о закупке коалицией европейских партнеров во главе с Чехией боеприпасов для Украины не разглашалась.

Известно было только, что боеприпасы закупаются в странах, также имеющих тесные связи с Россией.

Однако чешская Czechoslovak Group вынуждена была подтвердить, что часть боеприпасов для Украины закупает у Турции.

Подчеркивается, что компания вынуждена была раскрыть поставщика в ответ на попытки информационных атак в свою сторону.

Представители Czechoslovak Group отмечают, что среди чешских чиновников и СМИ распространяются документы с ценовыми предложениями по 155-мм артиллерийским осколочно-фугасным снарядам стоимостью 2,7 тыс. долларов за штуку.

Однако в рамках чешской инициативы боеприпасы закупаются по цене 3,2 тыс. долларов за единицу.

We fundamentally reject false attacks that undermine the Czech Munitions Initiative. Read more 👉 https://t.co/UxWhJd8EdS pic.twitter.com/othvzZ6xDz — Czechoslovak Group (@CSG_HOLDING) August 29, 2024

Что влияет на цену закупки боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы

Разница между ценниками – около 750 долларов разницы. Это послужило поводом для возможных обвинений.

В Czechoslovak Group подчеркнули, что эти предложения ориентировочные, а не законтрактованные.

Отмечается, что между ценой производителя и ценами у заказчиков существует значительная разница, поскольку к этому следует добавлять все транспортные расходы по перевозке взрывоопасного военного груза, страхованию такой операции, а также налогов и пошлин.

К цене также прибавляется стоимость тары. Кроме того, существуют и непубличные расходы, такие как замена некоторых компонентов боеприпасов на компоненты нового производства.

Чешская компания признает, что в этой разнице между ценами есть ее справедливая и умеренная прибыль. Но подчеркивает, что является "не простым посредником или перепродавцем, а оказывает достаточно сложную услугу со значительной прибавочной стоимостью, используя свои давние ноу-хау в области торговли военными материалами