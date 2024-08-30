Чешская компания Czechoslovak Group вынуждена была раскрыть одну из стран, у которой закупает 155-мм артиллерийские снаряды для Украины.
Главные тезисы
- Чешская компания Czechoslovak Group раскрыла детали закупки 155-мм артиллерийских снарядов для Украины в Турции, включая дополнительные расходы.
- Разница между ценой изготовителя и ценой заказчика обусловлена многочисленными факторами, включая транспортные расходы и компоненты нового производства.
- Чехословацкая компания подчеркивает свою справедливую прибыль и умеренную дополнительную стоимость, предоставляемую в процессе поставки боеприпасов.
- Отмечается, что цена закупки боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы включает не только себестоимость, но и дополнительные расходы на транспорт и страхование.
- Czechoslovak Group выступает не только как посредник, но и предоставляет сложную услугу с большим дополнительным значением, используя свои ноу-хау в сфере торговли военными материалами.
Что известно о закупке и передаче Чехией артиллерийских боеприпасов Украине
Отмечается, что до последнего времени информация о закупке коалицией европейских партнеров во главе с Чехией боеприпасов для Украины не разглашалась.
Известно было только, что боеприпасы закупаются в странах, также имеющих тесные связи с Россией.
Однако чешская Czechoslovak Group вынуждена была подтвердить, что часть боеприпасов для Украины закупает у Турции.
Подчеркивается, что компания вынуждена была раскрыть поставщика в ответ на попытки информационных атак в свою сторону.
Представители Czechoslovak Group отмечают, что среди чешских чиновников и СМИ распространяются документы с ценовыми предложениями по 155-мм артиллерийским осколочно-фугасным снарядам стоимостью 2,7 тыс. долларов за штуку.
Однако в рамках чешской инициативы боеприпасы закупаются по цене 3,2 тыс. долларов за единицу.
We fundamentally reject false attacks that undermine the Czech Munitions Initiative. Read more 👉 https://t.co/UxWhJd8EdS pic.twitter.com/othvzZ6xDz— Czechoslovak Group (@CSG_HOLDING) August 29, 2024
Что влияет на цену закупки боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы
Разница между ценниками – около 750 долларов разницы. Это послужило поводом для возможных обвинений.
В Czechoslovak Group подчеркнули, что эти предложения ориентировочные, а не законтрактованные.
Отмечается, что между ценой производителя и ценами у заказчиков существует значительная разница, поскольку к этому следует добавлять все транспортные расходы по перевозке взрывоопасного военного груза, страхованию такой операции, а также налогов и пошлин.
К цене также прибавляется стоимость тары. Кроме того, существуют и непубличные расходы, такие как замена некоторых компонентов боеприпасов на компоненты нового производства.
Чешская компания признает, что в этой разнице между ценами есть ее справедливая и умеренная прибыль. Но подчеркивает, что является "не простым посредником или перепродавцем, а оказывает достаточно сложную услугу со значительной прибавочной стоимостью, используя свои давние ноу-хау в области торговли военными материалами
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