Чеська компанія Czechoslovak Group змушена була розкрити одну з країн, в якої закуповує 155-мм артилерійські снаряди для України.

Що відомо про закупівлю та передачу Чехією артилерійських боєприпасів Україні

Зазначається, що до останнього часу інформація щодо закупівлі коаліцією європейських партнерів на чолі із Чехію боєприпасів для України не розголошувалась.

Відомо було лише, що боєприпаси закуповуються в країнах, які також мають тісні зв’язки з Росією.

Однак наразі чеська Czechoslovak Group змушена була підтвердити, що частину боєприпасів для України закуповує в Туреччини.

Підкреслюється, що компанія змушена була розкрити постачальника у відповідь на спроби інформаційних атак у власний бік.

Представники Czechoslovak Group зазначають, що серед чеських посадовців та ЗМІ поширюються документи із ціновими пропозиціями стосовно 155-мм артилерійських осколково-фугасних снарядів вартістю 2,7 тис доларів за штуку.

Однак у рамках чеської ініціативи боєприпаси закуповуються за ціною 3,2 тис доларів за одиницю.

We fundamentally reject false attacks that undermine the Czech Munitions Initiative. Read more 👉 https://t.co/UxWhJd8EdS pic.twitter.com/othvzZ6xDz — Czechoslovak Group (@CSG_HOLDING) August 29, 2024

Що впливає на ціну закупівлі боєприпасів для України у рамках чеської ініціативи

Різниця між цінниками - близько 750 доларів різниці. Це стало приводом для можливих звинувачень.

У Czechoslovak Group наголосили, що ці пропозиції орієнтовні, а не законтрактовані.

Зазначається, що між ціною виробника та цінами у замовників також існує значна різниця, оскільки до цього варто додавати всі транспортні витрати за перевезення вибухонебезпечного військового вантажу, страхування такої операції, а також податків та мит.

До ціни також додається вартість тари. Окрім цього існують і непублічні витрати, такі як заміна деяких компонентів боєприпасів на компоненти нового виробництва.

Чеська компанія визнає, що у цій різниці між цінами є її справедливий та помірний прибуток. Але підкреслює, що є "не простим посередником або перепродавцем, а надає досить складну послугу зі значною додатковою вартістю, використовуючи свої давні ноу-хау в області торгівлі військовими матеріалами