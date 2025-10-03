В Чехии стартуют парламентские выборы — почему это важно для Украины
Категория
Мир
Дата публикации

В Чехии стартуют парламентские выборы — почему это важно для Украины

Что известно о ситуации в Чехии
Читати українською
Источник:  online.ua

3 октября в Чехии начались выборы в парламент страны. Ни для кого не секрет, что именно Чехия является одним из самых близких союзников Украины в Европе, особенно на фоне захватнической войны России. Проблема состоит в том, что среди лидеров — партия экс-премьер-министра страны Андрея Бабиша ANO, который имеет антиукраинские взгляды.

Главные тезисы

  • Чехия может изменить свой политический курс, в том числе в отношении Украины.
  • В общей сложности в парламенте страны распределят 200 депутатских мест.

Что известно о ситуации в Чехии

Выборы в парламент стартовали в 14:00 по местному времени.

Избирательные участки будут работать до 22:00. Кроме того, выборы продлятся 4 октября — с 8:00 до 14:00.

Впоследствии состоится подсчет голосов, результаты должны объявить в тот же вечер.

Данные последних опросов указывают на то, что лидирует партия ANO Бабиша, которая может получить 29,3% голосов.

По словам аналитиков и журналистов, если она все-таки победит, то Чехия может изменить свой курс в том числе и по помощи Украине.

Пока на втором месте находится политическая сила действующего лидера страны Петра Фиала, который является проевропейским и проукраинским политиком.

Социологи прогнозируют, что он может получить 20,5%.

На третьей строчке еще одна антиукраинская партия с правыми популистическими взглядами SPD (Svoboda a priama demokracie) — 13,4% голосов.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Чехия обещает Украине увеличить поставки боеприпасов большого калибра в 2025 году
снаряды
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия использует православную церковь Молдовы для вмешательства в парламентские выборы
ЦПД
выборы
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Выборы в Молдове. Партия Санду получила более 50% голосов
Партия Санду побеждает на выборах в Молдове

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?