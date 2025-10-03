В Чехии стартуют парламентские выборы — почему это важно для Украины

3 октября в Чехии начались выборы в парламент страны. Ни для кого не секрет, что именно Чехия является одним из самых близких союзников Украины в Европе, особенно на фоне захватнической войны России. Проблема состоит в том, что среди лидеров — партия экс-премьер-министра страны Андрея Бабиша ANO, который имеет антиукраинские взгляды.

Что известно о ситуации в Чехии

Выборы в парламент стартовали в 14:00 по местному времени.

Избирательные участки будут работать до 22:00. Кроме того, выборы продлятся 4 октября — с 8:00 до 14:00.

Впоследствии состоится подсчет голосов, результаты должны объявить в тот же вечер.

Данные последних опросов указывают на то, что лидирует партия ANO Бабиша, которая может получить 29,3% голосов.

По словам аналитиков и журналистов, если она все-таки победит, то Чехия может изменить свой курс в том числе и по помощи Украине.

Пока на втором месте находится политическая сила действующего лидера страны Петра Фиала, который является проевропейским и проукраинским политиком.

Социологи прогнозируют, что он может получить 20,5%.