В Чехии стартуют парламентские выборы — почему это важно для Украины

3 октября в Чехии начались выборы в парламент страны. Ни для кого не секрет, что именно Чехия является одним из самых близких союзников Украины в Европе, особенно на фоне захватнической войны России. Проблема состоит в том, что среди лидеров — партия экс-премьер-министра страны Андрея Бабиша ANO, который имеет антиукраинские взгляды.
Главные тезисы
- Чехия может изменить свой политический курс, в том числе в отношении Украины.
- В общей сложности в парламенте страны распределят 200 депутатских мест.
Что известно о ситуации в Чехии
Выборы в парламент стартовали в 14:00 по местному времени.
Избирательные участки будут работать до 22:00. Кроме того, выборы продлятся 4 октября — с 8:00 до 14:00.
Впоследствии состоится подсчет голосов, результаты должны объявить в тот же вечер.
Данные последних опросов указывают на то, что лидирует партия ANO Бабиша, которая может получить 29,3% голосов.
По словам аналитиков и журналистов, если она все-таки победит, то Чехия может изменить свой курс в том числе и по помощи Украине.
Пока на втором месте находится политическая сила действующего лидера страны Петра Фиала, который является проевропейским и проукраинским политиком.
Социологи прогнозируют, что он может получить 20,5%.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-