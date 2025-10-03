У Чехії стартують парламентські вибори — чому це важливо для України

3 жовтня в Чехії розпочалися вибори до парламенту країни. Ні для кого не секрет, що саме Чехія є одним з найближчих союзників України в Європі, особливо на тлі загарбницької війни Росії. Проблема полягає в тому, що серед лідерів — партія експрем'єр-міністра країни Андрея Бабіша ANO, який має антиукраїнські погляди.

Що відомо про ситуацію в Чехії

Вибори до парламенту стартували о 14:00 за місцевим часом.

Виборчі дільниці працюватимуть до 22:00. Окрім того, вибори продовжаться 4 жовтня — з 8:00 до 14:00.

Згодом відбудеться підрахунок голосів, результати мають оголосити того ж вечора.

Дані останніх опитувань вказують на те, що наразі лідирує партія ANO Бабіша, яка має взяти 29,3% голосів.

За словами аналітиків та журналістів, якщо вона все-таки переможе, то Чехія може змінити свій курс зокрема й щодо допомоги Україні.

Станом на сьогодні на другій сходинці знаходиться політична сила чинного лідера країни Петра Фіала, який є проєвропейським та проукраїнським політиком.

Соціологи прогнозують, що вона може отримати 20,5%.