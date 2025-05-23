В Чугуеве увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара РФ

Днем 23 мая Россия атаковала Чугуев ракетой, в результате чего погибла женщина. В настоящее время количество раненых увеличилось.
Главные тезисы
- В результате ракетного удара России на Чугуеве погибла женщина, а количество раненых увеличилось до шести человек.
- Двое жителей обратились за медицинской помощью после атаки российских войск на Чугуев.
- Медики предоставляют пострадавшим высококвалифицированную медицинскую помощь в результате ракетного удара РФ.
В Чугуеве пострадали 4 человека в результате ракетного удара РФ
В Чугуеве Харьковской области за медицинской помощью обратились еще двое раненых в результате ракетного удара российских войск — 67-летняя женщина и 58-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
После обеда 23 мая российские захватчики ударили ракетами по Чугуеву Харьковской области. Была информация об одной погибшей и двух раненых мужчинах.
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