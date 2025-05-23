В Чугуеве увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара РФ

Днем 23 мая Россия атаковала Чугуев ракетой, в результате чего погибла женщина. В настоящее время количество раненых увеличилось.

В Чугуеве пострадали 4 человека в результате ракетного удара РФ

В Чугуеве Харьковской области за медицинской помощью обратились еще двое раненых в результате ракетного удара российских войск — 67-летняя женщина и 58-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Медики оказывают пострадавшим высококвалифицированную помощь. Олег Синегубов Руководитель Харьковской ОВА

После обеда 23 мая российские захватчики ударили ракетами по Чугуеву Харьковской области. Была информация об одной погибшей и двух раненых мужчинах.