В Чугуеве увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Чугуеве увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара РФ

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
ракета
Read in English
Читати українською

Днем 23 мая Россия атаковала Чугуев ракетой, в результате чего погибла женщина. В настоящее время количество раненых увеличилось.

Главные тезисы

  • В результате ракетного удара России на Чугуеве погибла женщина, а количество раненых увеличилось до шести человек.
  • Двое жителей обратились за медицинской помощью после атаки российских войск на Чугуев.
  • Медики предоставляют пострадавшим высококвалифицированную медицинскую помощь в результате ракетного удара РФ.

В Чугуеве пострадали 4 человека в результате ракетного удара РФ

В Чугуеве Харьковской области за медицинской помощью обратились еще двое раненых в результате ракетного удара российских войск — 67-летняя женщина и 58-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Медики оказывают пострадавшим высококвалифицированную помощь.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Руководитель Харьковской ОВА

После обеда 23 мая российские захватчики ударили ракетами по Чугуеву Харьковской области. Была информация об одной погибшей и двух раненых мужчинах.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ нанесла авиаудара по Харькову — пострадали 14 человек
Игорь Терехов
РФ нанесла авиаудара по Харькову — пострадали 14 человек
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар РФ по Харькову — количество раненых резко возросло
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Ракетный удар РФ по Харькову — количество раненых резко возросло
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ запустила по Харькову 12 ракет — часть города без отопления
Игорь Терехов
РФ запустила по Харькову 12 ракет — часть города без отопления

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?