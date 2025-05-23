У Чугуєві збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ

У Чугуєві постраждали 4 людей внаслідок ракетного удару РФ

У Чугуєві Харківської області за медичною допомогою звернулися ще двоє поранених унаслідок ракетного удару російських військ — 67-річна жінка й 58-річний чоловік.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Медики надають постраждалим висококваліфіковану допомогу. Олег Синєгубов Керівник Харківської ОВА

Пообіді 23 травня російські загарбники вдарили ракетами по Чугуєву Харківської області. Була інформація про одну загиблу та двох поранених чоловіків.