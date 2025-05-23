У Чугуєві збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ

Вдень 23 травня Росія атакувала Чугуєв ракетою, внаслідок чого загинула жінка. Наразі кількість поранених збільшилася.
Головні тези:
- Російська атака на Чугуїв призвела до 4 поранених та 1 загиблої жінки.
- Кількість постраждалих збільшилася, ще двоє мешканців звернулися за медичною допомогою.
- Медики надають постраждалим висококваліфіковану медичну допомогу внаслідок ракетного удару.
У Чугуєві постраждали 4 людей внаслідок ракетного удару РФ
У Чугуєві Харківської області за медичною допомогою звернулися ще двоє поранених унаслідок ракетного удару російських військ — 67-річна жінка й 58-річний чоловік.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Пообіді 23 травня російські загарбники вдарили ракетами по Чугуєву Харківської області. Була інформація про одну загиблу та двох поранених чоловіків.
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