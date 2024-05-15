В Днепре погибли два человека в результате российской атаки

Российские войска 15 мая обстреляли Днепр. Враг атаковал инфраструктуру, есть погибшие и раненые.
Россия атаковала Днепр 15 мая
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате атаки РФ повреждена инфраструктура.
Также по словам главы ОВА, предварительно, двое погибших.
Военные сообщали о скоростной цели в направлении Днепра. Около 13:34 в Днепре прогремели взрывы.
Что известно об обстреле РФ Днепра 19 апреля
Ночью и с утра 19 апреля Россия атаковала Украину ракетами и дронами.
Силы ПВО сбили 29 целей — 2 крылатых Х-101/Х-555, 11 авиационных Х-59/Х-69 и 2 крылатых Х-22. Также впервые был уничтожен российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
Российские оккупанты ударили противокорабельной ракетой Х-22 по жилому дому в Днепре.
Всего в результате российской атаки в городе погибли 3 человека, 24 — пострадали. Подразделениями ГСЧС спасены 12 человек.
По данным ГСЧС, 51 человек получил помощь от психологов. Всего на месте ракетного удара работали 101 спасатель и 20 единиц техники ГСЧС.
19 апреля на Днепропетровщине из-за ракетных атак погибли 8 человек, из них — 2 ребенка, 34 человека пострадали, среди них 1 ребенок.
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