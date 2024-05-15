В Днепре погибли два человека в результате российской атаки

Российские войска 15 мая обстреляли Днепр. Враг атаковал инфраструктуру, есть погибшие и раненые.

Россия атаковала Днепр 15 мая

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате атаки РФ повреждена инфраструктура.

Также по словам главы ОВА, предварительно, двое погибших.

Есть раненые, их количество, состояние и другие обстоятельства уточняются, констатировал Лисак Поделиться

Военные сообщали о скоростной цели в направлении Днепра. Около 13:34 в Днепре прогремели взрывы.

Что известно об обстреле РФ Днепра 19 апреля

Ночью и с утра 19 апреля Россия атаковала Украину ракетами и дронами.

Силы ПВО сбили 29 целей — 2 крылатых Х-101/Х-555, 11 авиационных Х-59/Х-69 и 2 крылатых Х-22. Также впервые был уничтожен российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Российские оккупанты ударили противокорабельной ракетой Х-22 по жилому дому в Днепре.

Всего в результате российской атаки в городе погибли 3 человека, 24 — пострадали. Подразделениями ГСЧС спасены 12 человек.

По данным ГСЧС, 51 человек получил помощь от психологов. Всего на месте ракетного удара работали 101 спасатель и 20 единиц техники ГСЧС.