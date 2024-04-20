В Днепре завершили аварийно-спасательные работы. В городе погибли 3 человека

В Днепре спасатели завершили аварийно-спасательные работы после российского удара 19 апреля. В городе погибли три человека, 24 получили ранения.

Спасательная операция в Днепре завершена

В ГСЧС сообщили, что ночью спасатели деблокировали из-под завалов многоэтажки тело погибшего мужчины.

Всего в результате российской атаки в городе погибли 3 человека, 24 — пострадали. Подразделениями ГСЧС спасены 12 человек.

По данным ГСЧС, 51 человек получил помощь от психологов.

Всего на месте ракетного удара работали 101 спасатель и 20 единиц техники ГСЧС.

19 апреля на Днепропетровщине из-за ракетных атак погибли 8 человек, из них — 2 ребенка, 34 человека пострадали, среди них 1 ребенок.

Массированная ракетная атака 19 апреля

Ночью и с утра 19 апреля Россия атаковала Украину ракетами и дронами.

Силы ПВО сбили 29 целей - 2 крылатых Х-101/Х-555, 11 авиационных Х-59/Х-69 и 2 крылатых Х-22. Также впервые был уничтожен российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Утром российские оккупанты ударили противокорабельной ракетой Х-22 по жилому дому в Днепре.

В Синельниково погибла семья — шесть человек, среди них два ребенка в возрасте 8 и 14 лет. Шестилетнего мальчика спасли медики.

В Кривом Роге ранения получили три человека.