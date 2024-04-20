У Дніпрі завершили аварійно-рятувальні роботи. У місті загинуло 3 людей

У Дніпрі рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи після російського удару 19 квітня. У місті загинуло три людини, 24 отримали поранення.

Рятувальна операція в Дніпрі завершена

У ДСНС повідомили, що вночі рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки тіло загиблого чоловіка.

Всього внаслідок російської атаки у місті загинуло 3 людини, 24 — постраждало. Підрозділами ДСНС врятовано 12 осіб.

За даними ДСНС, 51 людина отримала допомогу від психологів.

Загалом на місці ракетного удару працювали 101 рятувальник та 20 одиниць техніки ДСНС.

19 квітня на Дніпропетровщині через ракетні атаки загинуло 8 осіб, з них — 2 дитини, 34 людини постраждало, серед них 1 дитина.

Масована ракетна атака 19 квітня

Вночі та зранку 19 квітня Росія атакувала Україну ракетами та дронами.

Сили ППО збили 29 цілей — 2 крилаті Х-101/Х-555, 11 авіаційних Х-59/Х-69 і 2 крилаті Х-22. Також вперше було знищено російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Зранку російські окупанти вдарили протикорабельною ракетою Х-22 по житловому будинку у Дніпрі.

У Синельниковому загинула родина — шість людей, серед них дві дитини віком 8 і 14 років. Шестирічного хлопчика врятували медики.

У Кривому Розі поранення отримали три людини.