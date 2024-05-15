У Дніпрі загинуло двоє людей внаслідок російської атаки

Російські війська 15 травня обстріляли Дніпро. Ворог атакував інфраструктуру, є загиблі та поранені.
Росія атакувала Дніпро 15 травня
Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок атаки РФ пошкоджено інфраструктуру.
Також за словами голови ОВА, попередньо, двоє загиблих.
Військові повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра. Близько 13:34 у Дніпрі пролунали вибухи.
Що відомо про обстріл РФ Дніпра 19 квітня
Вночі та зранку 19 квітня Росія атакувала Україну ракетами та дронами.
Сили ППО збили 29 цілей — 2 крилаті Х-101/Х-555, 11 авіаційних Х-59/Х-69 і 2 крилаті Х-22. Також вперше було знищено російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.
Російські окупанти вдарили протикорабельною ракетою Х-22 по житловому будинку у Дніпрі.
Всього внаслідок російської атаки у місті загинуло 3 людини, 24 — постраждало. Підрозділами ДСНС врятовано 12 осіб.
За даними ДСНС, 51 людина отримала допомогу від психологів.Загалом на місці ракетного удару працювали 101 рятувальник та 20 одиниць техніки ДСНС.
19 квітня на Дніпропетровщині через ракетні атаки загинуло 8 осіб, з них — 2 дитини, 34 людини постраждало, серед них 1 дитина.
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