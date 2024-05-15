У Дніпрі загинуло двоє людей внаслідок російської атаки

Російські війська 15 травня обстріляли Дніпро. Ворог атакував інфраструктуру, є загиблі та поранені.

Росія атакувала Дніпро 15 травня

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок атаки РФ пошкоджено інфраструктуру.

Також за словами голови ОВА, попередньо, двоє загиблих.

Є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються, — констатував Лисак Поширити

Військові повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра. Близько 13:34 у Дніпрі пролунали вибухи.

Що відомо про обстріл РФ Дніпра 19 квітня

Вночі та зранку 19 квітня Росія атакувала Україну ракетами та дронами.

Сили ППО збили 29 цілей — 2 крилаті Х-101/Х-555, 11 авіаційних Х-59/Х-69 і 2 крилаті Х-22. Також вперше було знищено російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Російські окупанти вдарили протикорабельною ракетою Х-22 по житловому будинку у Дніпрі.

Всього внаслідок російської атаки у місті загинуло 3 людини, 24 — постраждало. Підрозділами ДСНС врятовано 12 осіб.

За даними ДСНС, 51 людина отримала допомогу від психологів.Загалом на місці ракетного удару працювали 101 рятувальник та 20 одиниць техніки ДСНС.