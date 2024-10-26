В Днепре увеличилось количество погибших в результате ночной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Днепре увеличилось количество погибших в результате ночной атаки РФ

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Днепр
Читати українською

В Днепре возросло до пяти число погибших в результате ракетной атаки Российской Федерации в ночь на 26 октября.

Главные тезисы

  • Число погибших в Днепре выросло до пятерых после атаки Российской Федерации.
  • Более 20 жилых домов получили разрушения, а 30 автомобилей были повреждены в результате атаки РФ.
  • Среди пострадавших есть дети и 17-летний парень находится в тяжелом состоянии.
  • Спасатели продолжают работу по поиску людей под завалами разрушенных зданий в Днепре.
  • Власти уже предоставляют стройматериалы для временного ремонта пострадавшим владельцам домов.

В Днепре погибли 5 человек в результате атаки РФ

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Увеличилось количество погибших в Днепре. Сейчас их пятеро. Из-под завалов спасатели извлекли тело мужчины.

В Днепре в результате вражеского удара также возросло количество раненых. Пока их 21.

21 человек пострадал, из них 7 — в больнице. 17-летний парень в тяжелом состоянии.

В городе повреждено более двух десятков многоквартирных домов. Один разрушенный и еще один аварийный.

Днепр после атаки РФ

По словам Лысака, для временного ремонта владельцам изуродованных домов выдают стройматериалы.

Атака России на Днепр: что известно

В Днепре три человека погибли, среди них — ребенок. 19 пострадавших, из них четверо — дети. Восемь — госпитализированы. В результате ночной ракетной атаки в городе есть разрушение сразу на нескольких локациях, — сообщил Лысак.

Кроме того, подчеркивается, что под новый удар врага попали жилая двухэтажка и гараж.

В этот раз российские захватчики повредили 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто, изуродовали корпуса больницы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Днепропетровщину — есть погибшая и раненая
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Никопольский район
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия ударила ракетой по учебному заведению в Днепре. Есть раненый
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Киев и Днепр — погибли 4 человека
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Днепр

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?