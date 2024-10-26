В Днепре увеличилось количество погибших в результате ночной атаки РФ

В Днепре возросло до пяти число погибших в результате ракетной атаки Российской Федерации в ночь на 26 октября.

В Днепре погибли 5 человек в результате атаки РФ

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Увеличилось количество погибших в Днепре. Сейчас их пятеро. Из-под завалов спасатели извлекли тело мужчины. Поделиться

В Днепре в результате вражеского удара также возросло количество раненых. Пока их 21.

21 человек пострадал, из них 7 — в больнице. 17-летний парень в тяжелом состоянии.

В городе повреждено более двух десятков многоквартирных домов. Один разрушенный и еще один аварийный.

Днепр после атаки РФ

По словам Лысака, для временного ремонта владельцам изуродованных домов выдают стройматериалы.

Атака России на Днепр: что известно

В Днепре три человека погибли, среди них — ребенок. 19 пострадавших, из них четверо — дети. Восемь — госпитализированы. В результате ночной ракетной атаки в городе есть разрушение сразу на нескольких локациях, — сообщил Лысак. Поделиться

Кроме того, подчеркивается, что под новый удар врага попали жилая двухэтажка и гараж.

В этот раз российские захватчики повредили 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто, изуродовали корпуса больницы.