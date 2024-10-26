В Днепре увеличилось количество погибших в результате ночной атаки РФ

В Днепре возросло до пяти число погибших в результате ракетной атаки Российской Федерации в ночь на 26 октября.
Главные тезисы
- Число погибших в Днепре выросло до пятерых после атаки Российской Федерации.
- Более 20 жилых домов получили разрушения, а 30 автомобилей были повреждены в результате атаки РФ.
- Среди пострадавших есть дети и 17-летний парень находится в тяжелом состоянии.
- Спасатели продолжают работу по поиску людей под завалами разрушенных зданий в Днепре.
- Власти уже предоставляют стройматериалы для временного ремонта пострадавшим владельцам домов.
В Днепре погибли 5 человек в результате атаки РФ
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В Днепре в результате вражеского удара также возросло количество раненых. Пока их 21.
21 человек пострадал, из них 7 — в больнице. 17-летний парень в тяжелом состоянии.
В городе повреждено более двух десятков многоквартирных домов. Один разрушенный и еще один аварийный.
По словам Лысака, для временного ремонта владельцам изуродованных домов выдают стройматериалы.
Атака России на Днепр: что известно
Кроме того, подчеркивается, что под новый удар врага попали жилая двухэтажка и гараж.
В этот раз российские захватчики повредили 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто, изуродовали корпуса больницы.
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