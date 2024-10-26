У Дніпрі збільшилася кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ

У Дніпрі зросла до пʼяти кількість загиблих унаслідок ракетної атаки Російської Федерації в ніч проти 26 жовтня.
Головні тези:
- Унаслідок нічної атаки Російської Федерації у Дніпрі загинуло п'ятеро людей, серед яких є дитина. Ще 19 осіб постраждали, чотири з яких — діти.
- Внаслідок ракетної атаки зазнали шкоди багатоквартирні будинки, приватні оселі, автомобілі та лікарня. Загалом пошкоджено 13 будинків та 30 автомобілів.
- Локальні влади видають будматеріали для тимчасового ремонту зруйнованих будинків власникам, щоб допомогти постраждалим відновити житло.
У Дніпрі загинуло 5 людей внаслідок атаки РФ
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Дніпрі внаслідок ворожого удару також зросла кількість поранених. Наразі їх 21.
21 людина постраждала, з них 7 — у лікарні. 17-річний хлопець у важкому стані.
У місті пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків. Один зруйнований та ще один — аварійний.
За словами Лисака, для тимчасового ремонту власникам понівечених осель видають будматеріали.
Атака Росії на Дніпро: що відомо
У Дніпрі троє людей загинули, серед них — дитина. 19 постраждалих, з них четверо — діти. Восьмеро — госпіталізовані. Внаслідок нічної ракетної атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях, — повідомив Лисак.
Окрім того, наголошується, що під новий удар ворога потрапили житлова двоповерхівка та гараж.
Цього разу російські загарбники пошкодили 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто, понівечили корпуси лікарні.
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