У Дніпрі збільшилася кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Дніпрі збільшилася кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Дніпро
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У Дніпрі зросла до пʼяти кількість загиблих унаслідок ракетної атаки Російської Федерації в ніч проти 26 жовтня.

Головні тези:

  • Унаслідок нічної атаки Російської Федерації у Дніпрі загинуло п'ятеро людей, серед яких є дитина. Ще 19 осіб постраждали, чотири з яких — діти.
  • Внаслідок ракетної атаки зазнали шкоди багатоквартирні будинки, приватні оселі, автомобілі та лікарня. Загалом пошкоджено 13 будинків та 30 автомобілів.
  • Локальні влади видають будматеріали для тимчасового ремонту зруйнованих будинків власникам, щоб допомогти постраждалим відновити житло.

У Дніпрі загинуло 5 людей внаслідок атаки РФ

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Збільшилася кількість загиблих у Дніпрі. На зараз їх п'ятеро. З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка.

У Дніпрі внаслідок ворожого удару також зросла кількість поранених. Наразі їх 21.

21 людина постраждала, з них 7 — у лікарні. 17-річний хлопець у важкому стані.

У місті пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків. Один зруйнований та ще один — аварійний.

Дніпро після ракетної атаки РФ

За словами Лисака, для тимчасового ремонту власникам понівечених осель видають будматеріали.

Атака Росії на Дніпро: що відомо

У Дніпрі троє людей загинули, серед них — дитина. 19 постраждалих, з них четверо — діти. Восьмеро — госпіталізовані. Внаслідок нічної ракетної атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях, — повідомив Лисак.

Окрім того, наголошується, що під новий удар ворога потрапили житлова двоповерхівка та гараж.

Цього разу російські загарбники пошкодили 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто, понівечили корпуси лікарні.

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