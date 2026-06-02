В Днепре завершилась поисково-спасательная операция: 16 погибших, 42 раненых

В 17:05 стало известно, что в Днепре завершилась поисково-спасательная операция после ночной российской атаки. Всего вражеский удар унес жизни 16 мирных жителей города.

Атака РФ на Днепр — последние подробности

С официальным заявлением по этому поводу выступил глава Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

16 погибших, 42 раненых. В Днепре завершилась поисково-спасательная операция в жилом квартале, по которому ночью попали российские ракеты. Александр Ганжа Глава Днепропетровской ОВА

По его словам, среди раненых — 4 детей. Трое из них в больнице, как и 21 взрослый.

Медики оказывают всем необходимую медицинскую помощь.

Около 17:13 Александр Ганжа официально подтвердил, что российские захватчики снова атаковали Днепр.

Как отметил глава ОВА, на месте вражеского удара начался пожар.

Есть ли пострадавшие — выясняем, — добавил он.

В Киеве также возросло количество пострадавших в результате ночной атаки России.

По состоянию на сегодняшний день уже 81 человек пострадал, — заявил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Известно, что вражеский удар унес жизни 6 мирных жителей столицы.