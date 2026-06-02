В Днепре завершилась поисково-спасательная операция: 16 погибших, 42 раненых

В 17:05 стало известно, что в Днепре завершилась поисково-спасательная операция после ночной российской атаки. Всего вражеский удар унес жизни 16 мирных жителей города.
Главные тезисы
- На протяжении всех суток враг продолжает наносить удары по Днепру.
- В Киеве количество пострадавших возросло до 81 человека.
Атака РФ на Днепр — последние подробности
С официальным заявлением по этому поводу выступил глава Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.
По его словам, среди раненых — 4 детей. Трое из них в больнице, как и 21 взрослый.
Медики оказывают всем необходимую медицинскую помощь.
Около 17:13 Александр Ганжа официально подтвердил, что российские захватчики снова атаковали Днепр.
Как отметил глава ОВА, на месте вражеского удара начался пожар.
В Киеве также возросло количество пострадавших в результате ночной атаки России.
Известно, что вражеский удар унес жизни 6 мирных жителей столицы.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-