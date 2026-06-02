У Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція — 16 загиблих, 42 поранених

О 17:05 стало відомо, що в Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція після нічної російської атаки. Загалом ворожий удар забрав життя 16 мирних мешканців міста.
Головні тези:
- Протягом усієї доби ворог продовжує завдавати ударів по Дніпру.
- У Києві кількість потерпілих зросла до 81 особи.
Атака РФ на Дніпро — останні подробиці
З офіційною заявою з цього приводу виступив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, серед поранених — 4 дітей. Троє з них у лікарні, як і 21 дорослий.
Медики надають усім необхідну медичну допомогу.
Близько 17:13 Олександр Ганжа офіційно підтвердив, що російській загарбники знову атакували Дніпро.
Як зазначив очільник ОВА, на місці ворожого удару почалася пожежа.
У Києві також зросла кількість потерпілих внаслідок нічної атаки Росії.
Відомо, що ворожий удар забрав життя 6 мирних мешканців столиці.
