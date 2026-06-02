У Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція — 16 загиблих, 42 поранених
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

О 17:05 стало відомо, що в Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція після нічної російської атаки. Загалом ворожий удар забрав життя 16 мирних мешканців міста.

Головні тези:

  • Протягом усієї доби ворог продовжує завдавати ударів по Дніпру.
  • У Києві кількість потерпілих зросла до 81 особи.

Атака РФ на Дніпро — останні подробиці

З офіційною заявою з цього приводу виступив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

16 загиблих, 42 поранених. У Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція у житловому кварталі, по якому уночі поцілили російські ракети.

Олександр Ганжа

Голова Дніпропетровської ОВА

За його словами, серед поранених — 4 дітей. Троє з них у лікарні, як і 21 дорослий.

Медики надають усім необхідну медичну допомогу.

Близько 17:13 Олександр Ганжа офіційно підтвердив, що російській загарбники знову атакували Дніпро.

Як зазначив очільник ОВА, на місці ворожого удару почалася пожежа.

Чи є постраждалі — з'ясовуємо, — додав він.

У Києві також зросла кількість потерпілих внаслідок нічної атаки Росії.

Станом на зараз вже 81 людина постраждала, — заявив глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Відомо, що ворожий удар забрав життя 6 мирних мешканців столиці.

