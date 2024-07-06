В Днепре завершили разбор завалов после удара РФ по многоэтажке

В Днепре завершили разбирать завалы многоэтажки, в которую 28 июня попала российская ракета, разрушив четыре верхних этажа.
Главные тезисы
- В результате удара разрушено 4 верхних этажа, погибли 3 человека и 12 получили ранения.
- Спасатели вывезли более 2000 тонн строительного мусора, продолжается работа по спасательной операции.
- Среди пострадавших есть младенец и беременная женщина, которым была предоставлена помощь.
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к международному сообществу с просьбой о предоставлении ПВО для защиты от ракетных атак.
В Днепре завершен разбор завалов после ракетной атаки РФ
Удар РФ по Днепру 28 июня
Удар по Днепру произошел к вечеру 28 июня. Российские оккупанты атаковали город ракетой, попав в девятиэтажку. Разрушены четыре этажа.
Спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. Спасательная операция продолжается.
За время спасательно-розыскных работ было разобрано и вывезено 750 тонн строительных конструкций и мусора.
Погибли три человека, еще 12 получили ранения.
Среди пострадавших — семимесячный младенец, отравившийся продуктами горения, а также беременная женщина. Психологи ГСЧС предоставили необходимую помощь 47 людям.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир срочно предоставлять Украине ПВО для защиты от ракетных атак РФ на фоне удара российским оружием по дому в Днепре.
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