В Днепре завершили разбор завалов после удара РФ по многоэтажке

В Днепре завершили разбирать завалы многоэтажки, в которую 28 июня попала российская ракета, разрушив четыре верхних этажа.

В Днепре завершен разбор завалов после ракетной атаки РФ

Работали круглосуточно. Вывезли около 2 000 тонн строительного мусора. Из-за этой атаки, к сожалению, погибли три человека, 12 — пострадали. Трое из них до сих пор в больнице, — сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Поделиться

Удар РФ по Днепру 28 июня

Удар по Днепру произошел к вечеру 28 июня. Российские оккупанты атаковали город ракетой, попав в девятиэтажку. Разрушены четыре этажа.

Спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. Спасательная операция продолжается.

За время спасательно-розыскных работ было разобрано и вывезено 750 тонн строительных конструкций и мусора.

Погибли три человека, еще 12 получили ранения.

Среди пострадавших — семимесячный младенец, отравившийся продуктами горения, а также беременная женщина. Психологи ГСЧС предоставили необходимую помощь 47 людям.