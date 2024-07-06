У Дніпрі завершили розбір завалів після удару РФ по багатоповерхівці

У Дніпрі завершили розбирати завали багатоповерхівки, в яку 28 червня поцілила російська ракета, зруйнувавши чотири верхніх поверхи.
Головні тези:
- Під час атаки загинули 3 людини, 12 отримали поранення, серед яких немовля та вагітна жінка.
- Президент України закликав світ надати Україні ППО для захисту від подібних ракетних атак.
- Психологи ДСНС надали необхідну допомогу 47 людям, які постраждали в результаті удару.
- Рятувальна операція тривала цілодобово, під час якої вивезли понад 2000 тонн будівельного сміття.
У Дніпрі завершено розбір завалів після ракетної атаки РФ
Удар РФ по Дніпру 28 червня
Удар по Дніпру стався підвечір 28 червня. Російські окупанти атакували місто ракетою, поціливши в дев'ятиповерхівку. Зруйновані чотири поверхи.
Рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. Рятувальна операція триває.
За час рятувально-пошукових робіт було розібрано та вивезено 750 тонн будівельних конструкцій та сміття.
Загинули три людини, ще 12 дістали поранень.
Серед потерпілих — семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння, а також вагітна жінка. Психологи ДСНС надали необхідну допомогу 47 людям.
Президент України Володимир Зеленський закликав світ терміново надавати Україні ППО для захисту від ракетних атак РФ на тлі удару російською зброєю по будинку у Дніпрі.
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