У Дніпрі завершили розбір завалів після удару РФ по багатоповерхівці

У Дніпрі завершили розбирати завали багатоповерхівки, в яку 28 червня поцілила російська ракета, зруйнувавши чотири верхніх поверхи.

У Дніпрі завершено розбір завалів після ракетної атаки РФ

Працювали цілодобово. Вивезли майже 2 000 тонн будівельного сміття. Через ту атаку, на жаль, загинули троє людей, 12 — постраждали. Троє з них досі в лікарні, — повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Поширити

Удар РФ по Дніпру 28 червня

Удар по Дніпру стався підвечір 28 червня. Російські окупанти атакували місто ракетою, поціливши в дев'ятиповерхівку. Зруйновані чотири поверхи.

Рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. Рятувальна операція триває.

За час рятувально-пошукових робіт було розібрано та вивезено 750 тонн будівельних конструкцій та сміття.

Загинули три людини, ще 12 дістали поранень.

Серед потерпілих — семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння, а також вагітна жінка. Психологи ДСНС надали необхідну допомогу 47 людям.