В Днепре завершились поисково-спасательные работы после атаки РФ — 4 погибших, 40 раненых

По состоянию на 14.20 в Днепре в результате ракетного удара РФ зафиксировано 40 пострадавших.
Главные тезисы
- В результате ракетного удара РФ в Днепре погибли 4 человека, а 40 горожан получили ранения, из которых 11 в тяжелом состоянии.
- Поисково-спасательные работы после атаки завершены, но значительное количество зданий, включая четыре многоэтажки, получили повреждения.
- День траура был объявлен в Днепре по погибшим в результате ракетного удара армии РФ, заявил городской голова Борис Филатов.
Россия в Днепре убила 4 и ранила 40 горожан
Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко.
Подавляющее большинство в больницах. К сожалению, 11 раненых в тяжелом состоянии. Четверо человек погибли.
Из-за атаки повреждены четыре многоэтажки, выбито более 200 окон. Также разрушения получили здание учебного заведения, состав благотворительной организации и ряд нежилых помещений.
2 декабря объявлен Днем траура в Днепре по погибшим в результате ракетного удара армии РФ, сообщил городской голова Борис Филатов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-