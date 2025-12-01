В Днепре завершились поисково-спасательные работы после атаки РФ — 4 погибших, 40 раненых
Украина
В Днепре завершились поисково-спасательные работы после атаки РФ — 4 погибших, 40 раненых

Днепр
Читати українською
Источник:  Днепропетровская ОГА

По состоянию на 14.20 в Днепре в результате ракетного удара РФ зафиксировано 40 пострадавших.

Главные тезисы

  • В результате ракетного удара РФ в Днепре погибли 4 человека, а 40 горожан получили ранения, из которых 11 в тяжелом состоянии.
  • Поисково-спасательные работы после атаки завершены, но значительное количество зданий, включая четыре многоэтажки, получили повреждения.
  • День траура был объявлен в Днепре по погибшим в результате ракетного удара армии РФ, заявил городской голова Борис Филатов.

Россия в Днепре убила 4 и ранила 40 горожан

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко.

Подавляющее большинство в больницах. К сожалению, 11 раненых в тяжелом состоянии. Четверо человек погибли.

Поисково-спасательные работы завершены.

Из-за атаки повреждены четыре многоэтажки, выбито более 200 окон. Также разрушения получили здание учебного заведения, состав благотворительной организации и ряд нежилых помещений.

Спасение раненых в Днепре

2 декабря объявлен Днем траура в Днепре по погибшим в результате ракетного удара армии РФ, сообщил городской голова Борис Филатов.

