У Дніпрі завершилися пошуково-рятувальні роботи після атаки РФ — 4 загиблих, 40 поранених
Дата публікації

Дніпро
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Станом на 14.20 у Дніпрі внаслідок ракетного удару РФ зафіксовано 40 постраждалих.

Головні тези:

  • У результаті ракетного удару РФ у Дніпрі загинуло 4 особи, а 40 містян отримали поранення, з яких 11 у важкому стані.
  • Пошуково-рятувальні роботи після атаки завершено, але значна кількість будівель отримали пошкодження, зокрема чотири багатоповерхівки та низка інших споруд.

Росія у Дніпрі вбила 4 та поранила 40 містян

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Переважна більшість у лікарнях. На жаль, 11 поранених у важкому стані. Четверо людей загинули.

Пошуково-рятувальні роботи завершено.

Через атаку пошкоджені чотири багатоповерхівки, вибито понад 200 вікон. Також руйнувань зазнали будівля навчального закладу, склад благодійної організації та низка нежитлових приміщень.

Порятунок поранених у Дніпрі

2 грудня оголошено Днем жалоби у Дніпрі за загиблими внаслідок ракетного удару армії РФ, повідомив міський голова Борис Філатов.

Дата публікації
Дата публікації
Дата публікації
