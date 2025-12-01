У Дніпрі завершилися пошуково-рятувальні роботи після атаки РФ — 4 загиблих, 40 поранених

Станом на 14.20 у Дніпрі внаслідок ракетного удару РФ зафіксовано 40 постраждалих.
Головні тези:
- У результаті ракетного удару РФ у Дніпрі загинуло 4 особи, а 40 містян отримали поранення, з яких 11 у важкому стані.
- Пошуково-рятувальні роботи після атаки завершено, але значна кількість будівель отримали пошкодження, зокрема чотири багатоповерхівки та низка інших споруд.
Росія у Дніпрі вбила 4 та поранила 40 містян
Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Переважна більшість у лікарнях. На жаль, 11 поранених у важкому стані. Четверо людей загинули.
Через атаку пошкоджені чотири багатоповерхівки, вибито понад 200 вікон. Також руйнувань зазнали будівля навчального закладу, склад благодійної організації та низка нежитлових приміщень.
2 грудня оголошено Днем жалоби у Дніпрі за загиблими внаслідок ракетного удару армії РФ, повідомив міський голова Борис Філатов.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-