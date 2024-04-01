В Екатеринбурге горит один из цехов предприятия "Уралмашзавод" — видео

Российские СМИ сообщают о пожаре в одном из цехов предприятия "Уралмашзавод" в Екатеринбурге.
Пожар на Уралмашзаводе
Пропагандистские издания также сообщают, что в результате пожара в одном из цехов обрушилась кровля. Пострадавших вроде бы нет.
Общая площадь пожара — 4000 кв.м.
Пока известно, что горит цех №57, где размещалось около 500 литров лака. Дым от пожара виден из разных уголков города, по данным российских телеграмм-каналов.
"Уралмашзавод" производит машины и механизмы горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Он является одним из лидеров производства оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики.
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