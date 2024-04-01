В Єкатеринбурзі горить один з цехів підприємства "Уралмашзавод" — відео

Російські ЗМІ повідомляють про пожежу в одному з цехів підприємства “Уралмашзавод” в Єкатеринбурзі.

Пожежа на Уралмашзаводі

Пропагандистські видання також повідомляють, що унаслідок пожежі в одному з цехів обвалилася покрівля. Постраждалих нібито немає.

Загальна площа пожежі — 4000 кв.м.

Наразі відомо, що горить цех №57, де розміщувалось близько 500 літрів лаку. Дим від пожежі видно з різних куточків міста, за даними російських Телеграм-каналів.