Еврокомиссия создала специальную группу чиновников в рамках подготовки к вероятной победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Главные тезисы
- Европейская комиссия создала специальную группу чиновников для подготовки к возможной победе Дональда Трампа на выборах в США.
- Брюссель обеспокоен возможными действиями Трампа, такими как введение тарифов на экспорт и угрозы в адрес НАТО.
- Цель специальной группы ЕС - разработка стратегий и планов действий при изменении политики США под руководством Трампа.
- Планируется усилить сотрудничество с правительствами стран Европы для подготовки к возможной победе Трампа на выборах.
- Специальные меры ЕС включают разработку планов коммуникации и смягчения негативных последствий в случае победы Трампа на выборах в США.
Что известно о подготовке ЕС к вероятной победе Трампа на выборах в США
Отмечается, что европейские чиновники разрабатывают стратегию в случае изменения политики США по вопросам свободной торговли и поддержки Украины при возвращении Трампа на пост президента.
Собеседники журналистов издания отмечают, что представители спецкомиссии также пытаются определить возможное влияние ЕС в случае победы на выборах в США вице-президента Камалы Гаррис.
Какие меры планирует ЕС на фоне угрозы второго президентского срока Трампа в США
Специальная комиссия ЕС должна начать активную работу уже в сентябре и расширить сотрудничество с правительствами европейских стран.
Целью этого сотрудничества является обмен мнениями и идеями по поводу угрозы потенциальной уязвимости ЕС и способы смягчения негативных последствий в случае победы Трампа на выборах в США.
Кроме того, особое внимание уделяется разработке планов коммуникации на случай серьезных изменений в политике США в отношении Европы, например, необходимости для налогоплательщиков ЕС потенциально вносить больший вклад в оборону Украины.
Также аналогичная группа чиновников, готовящихся к возможному второму президентству Трампа, была создана в министерстве иностранных дел Германии.
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