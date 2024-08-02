Еврокомиссия создала специальную группу чиновников в рамках подготовки к вероятной победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Что известно о подготовке ЕС к вероятной победе Трампа на выборах в США

Отмечается, что европейские чиновники разрабатывают стратегию в случае изменения политики США по вопросам свободной торговли и поддержки Украины при возвращении Трампа на пост президента.

Собеседники журналистов издания отмечают, что представители спецкомиссии также пытаются определить возможное влияние ЕС в случае победы на выборах в США вице-президента Камалы Гаррис.

Еврокомиссия

Брюссель глубоко обеспокоен тем, что Трамп использует второй президентский термин для введения болезненных тарифов на экспорт ЕС, прекращения военной и финансовой поддержки Украины и принуждения Киева к согласию с условиями Москвы по прекращению войны. Европейские союзники также обеспокоены тем, что Трамп выполнит свои предварительные угрозы вывести США из НАТО или существенно подорвать положения о взаимной обороне для стран, которые, по его мнению, не тратят достаточно средств на оборону, подчеркивается в материале издания. Поделиться

Какие меры планирует ЕС на фоне угрозы второго президентского срока Трампа в США

Специальная комиссия ЕС должна начать активную работу уже в сентябре и расширить сотрудничество с правительствами европейских стран.

Целью этого сотрудничества является обмен мнениями и идеями по поводу угрозы потенциальной уязвимости ЕС и способы смягчения негативных последствий в случае победы Трампа на выборах в США.

Кроме того, особое внимание уделяется разработке планов коммуникации на случай серьезных изменений в политике США в отношении Европы, например, необходимости для налогоплательщиков ЕС потенциально вносить больший вклад в оборону Украины.

Также аналогичная группа чиновников, готовящихся к возможному второму президентству Трампа, была создана в министерстве иностранных дел Германии.