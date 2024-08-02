Єврокомісія створила спеціальну групу посадовців у рамках підготовки до ймовірної перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах в США.

Що відомо про підготовку ЄС до ймовірної перемоги Трампа на виборах в США

Зазначається, що європейські посадовці розробляють стратегію у разі зміни політики США щодо питань вільної торгівлі та підтримки України за умов повернення Трампа на посаду президента.

Співрозмовники журналістів видання зазначають, що представники спецкомісії також намагаються визначити можливий вплив ЄС у разі перемоги на виборах в США віцепрезидента Камали Гарріс.

Єврокомісія

Брюссель глибоко занепокоєний тим, що Трамп використає другий президентський термін для запровадження болючих тарифів на експорт ЄС, припинення військової та фінансової підтримки України та примусу Києва до згоди з умовами Москви щодо припинення війни. Європейські союзники також занепокоєні тим, що Трамп виконає свої попередні погрози вивести США з НАТО або суттєво підірвати положення про взаємну оборону для країн, які, на його думку, не витрачають достатньо коштів на оборону, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Які заходи планує ЄС на тлі загрози другого президентського терміну Трампа у США

Зазначається, що спецкомісія ЄС має почати активну роботу вже в вересні і розширити співпрацю з урядами європейських країн.

Метою цієї співпраці є обмін думками та ідеями щодо загрози потенційної вразливості ЄС і способи пом’якшення негативних наслідків у разі перемоги Трампа на виборах в США.

Крім того, особлива увага приділяється розробці планів комунікації на випадок серйозних змін у політиці США щодо Європи, наприклад, необхідності для платників податків ЄС потенційно робити більший внесок в оборону України.

Також аналогічну групу чиновників, які готуються до можливого другого президентства Трампа, було створено в міністерстві закордонних справ Німеччини.