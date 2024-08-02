Єврокомісія створила спеціальну групу посадовців у рамках підготовки до ймовірної перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах в США.
Головні тези:
- Європейська комісія активно готується до можливої перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.
- Європейські посадовці вивчають можливий вплив Трампа на політику ЄС щодо вільної торгівлі та підтримки України.
- Брюссель виявляє занепокоєність можливими діями Трампа, такими як введення тарифів на експорт та погрози щодо НАТО.
- ЄС планує посилити співпрацю з урядами країн Європи для підготовки до можливої перемоги Трампа.
- Основна мета спеціальної групи ЄС - розробка стратегій та планів дій при зміні політики США під керівництвом Трампа.
Що відомо про підготовку ЄС до ймовірної перемоги Трампа на виборах в США
Зазначається, що європейські посадовці розробляють стратегію у разі зміни політики США щодо питань вільної торгівлі та підтримки України за умов повернення Трампа на посаду президента.
Співрозмовники журналістів видання зазначають, що представники спецкомісії також намагаються визначити можливий вплив ЄС у разі перемоги на виборах в США віцепрезидента Камали Гарріс.
Які заходи планує ЄС на тлі загрози другого президентського терміну Трампа у США
Зазначається, що спецкомісія ЄС має почати активну роботу вже в вересні і розширити співпрацю з урядами європейських країн.
Метою цієї співпраці є обмін думками та ідеями щодо загрози потенційної вразливості ЄС і способи пом’якшення негативних наслідків у разі перемоги Трампа на виборах в США.
Крім того, особлива увага приділяється розробці планів комунікації на випадок серйозних змін у політиці США щодо Європи, наприклад, необхідності для платників податків ЄС потенційно робити більший внесок в оборону України.
Також аналогічну групу чиновників, які готуються до можливого другого президентства Трампа, було створено в міністерстві закордонних справ Німеччини.
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