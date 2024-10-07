В ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на помощь Украине
Категория
Экономика
Дата публикации

В ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на помощь Украине

ЕС
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Источник:  Bloomberg

Представители Европейского Союза рассматривают пути обхода вето Венгрии на финансирование помощи Украине на сумму более 6 млрд евро и уже нашли один способ.

Главные тезисы

  • Представители Европейского Союза ищут способы обойти вето Венгрии на финансирование помощи Украине на сумму более 6 млрд евро.
  • Возможным вариантом является предоставление добровольных взносов в Европейский фонд мира государствами-членами ЕС.
  • План помощи Украине на 50 млрд евро предусматривает кредит от 'Группы семи' и финансирование программ из бюджета ЕС.
  • Европейский фонд мира уже одобрил семь пакетов помощи на общую сумму 3,5 млрд. евро для Украины.
  • Предоставление помощи на 50 млрд евро возможно за счет доходов от замороженных российских активов с участием Европейского фонда мира и бюджета ЕС.

В ЕС смогут обойти вето Венгрии на помощь Украине

По словам собеседников Bloomberg, дипломатическое подразделение ЕС — Европейская служба внешних дел — рассматривает возможность разрешить государствам-членам ЕС вносить добровольные взносы в Европейский фонд мира.

Это позволило бы в будущем направить средства на помощь только по решению отдельных стран, без единодушной поддержки всех стран ЕС.

Послы ЕС встретятся 8 октября, чтобы обсудить подробности этого плана, сообщили источники. Однако пока непонятно, какую поддержку он получит, поскольку многие ключевые решения блока нуждаются в единодушии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан все чаще выступает против усилий ЕС по оказанию помощи Украине. Непримиримость Будапешта по поводу финансирования Украины уже вызвала дискуссии среди дипломатов о том, как обойти это вето.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину Европейский фонд мира одобрил семь пакетов помощи на общую сумму 3,5 млрд. евро, а также 2 млрд. евро на поставку боеприпасов.

В июне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет блокировать 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира для Украины, пока в Украине "не прекратится дискриминация венгерских коммерческих компаний". Также Будапешт требует от Киева разрешить российскому «Лукойлу» транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию.

Евросоюз хочет изменить модель финансирования помощи Украине

Согласно данным журналистов, уже 9 октября послы Европейского Союза намерены достичь политического согласия по условиям предоставления Украине помощи на 50 млрд евро с использованием доходов от замороженных российских активов.

Что важно понимать, говорится о кредите от "Группы семи", в рамках которого официальный Брюссель планирует предоставить до 35 млрд евро.

Проект решения предусматривает, что значительная часть средств пойдет на программы, финансируемые из бюджета ЕС, и только 5% в Европейский фонд мира, из которого Евросоюз компенсирует странам-членам стоимость переданной Украине военной помощи. Для решения достаточно будет большинства, поэтому Венгрия не сможет ветировать его.

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