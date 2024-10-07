В ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на помощь Украине

Представители Европейского Союза рассматривают пути обхода вето Венгрии на финансирование помощи Украине на сумму более 6 млрд евро и уже нашли один способ.
Главные тезисы
- Представители Европейского Союза ищут способы обойти вето Венгрии на финансирование помощи Украине на сумму более 6 млрд евро.
- Возможным вариантом является предоставление добровольных взносов в Европейский фонд мира государствами-членами ЕС.
- План помощи Украине на 50 млрд евро предусматривает кредит от 'Группы семи' и финансирование программ из бюджета ЕС.
- Европейский фонд мира уже одобрил семь пакетов помощи на общую сумму 3,5 млрд. евро для Украины.
- Предоставление помощи на 50 млрд евро возможно за счет доходов от замороженных российских активов с участием Европейского фонда мира и бюджета ЕС.
В ЕС смогут обойти вето Венгрии на помощь Украине
По словам собеседников Bloomberg, дипломатическое подразделение ЕС — Европейская служба внешних дел — рассматривает возможность разрешить государствам-членам ЕС вносить добровольные взносы в Европейский фонд мира.
Это позволило бы в будущем направить средства на помощь только по решению отдельных стран, без единодушной поддержки всех стран ЕС.
Послы ЕС встретятся 8 октября, чтобы обсудить подробности этого плана, сообщили источники. Однако пока непонятно, какую поддержку он получит, поскольку многие ключевые решения блока нуждаются в единодушии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан все чаще выступает против усилий ЕС по оказанию помощи Украине. Непримиримость Будапешта по поводу финансирования Украины уже вызвала дискуссии среди дипломатов о том, как обойти это вето.
С момента полномасштабного вторжения России в Украину Европейский фонд мира одобрил семь пакетов помощи на общую сумму 3,5 млрд. евро, а также 2 млрд. евро на поставку боеприпасов.
Евросоюз хочет изменить модель финансирования помощи Украине
Согласно данным журналистов, уже 9 октября послы Европейского Союза намерены достичь политического согласия по условиям предоставления Украине помощи на 50 млрд евро с использованием доходов от замороженных российских активов.
Что важно понимать, говорится о кредите от "Группы семи", в рамках которого официальный Брюссель планирует предоставить до 35 млрд евро.
Проект решения предусматривает, что значительная часть средств пойдет на программы, финансируемые из бюджета ЕС, и только 5% в Европейский фонд мира, из которого Евросоюз компенсирует странам-членам стоимость переданной Украине военной помощи. Для решения достаточно будет большинства, поэтому Венгрия не сможет ветировать его.
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