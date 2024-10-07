В ЄС знайшли спосіб обійти вето Угорщини на допомогу Україні

Представники Європейського Союзу розглядають шляхи обходу вето Угорщини на фінансування допомоги Україні на суму понад 6 млрд євро і вже знайшли один спосіб.
Головні тези:
- Представники ЄС шукають способи обійти вето Угорщини на фінансування допомоги Україні на суму понад 6 млрд євро.
- Можна дозволити державам-членам надавати добровільні внески до Європейського фонду миру.
- Угорщина блокує фінансування для України через дискримінацію угорських компаній та вимагає дозвіл на транзит російській нафти.
- План ЄС передбачає надання Україні допомоги на 50 млрд євро, включно з кредитом від "Групи семи" та фінансування програм з бюджету ЄС.
В ЄС зможуть обійти вето Угорщини на допомогу Україні
За словами співрозмовників Bloomberg, дипломатичний підрозділ ЄС — Європейська служба зовнішніх справ — розглядає можливість дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру.
Це у майбутньому дозволило б спрямувати кошти на допомогу лише за рішенням окремих країн, без одностайної підтримки всіх країн ЄС.
Посли ЄС зустрінуться 8 жовтня, щоб обговорити деталі цього плану, повідомили джерела. Однак наразі незрозуміло, яку підтримку він отримає, оскільки багато ключових рішень блоку потребують одностайності.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан все частіше виступає проти зусиль ЄС з надання допомоги Україні. Непримиренність Будапешту щодо фінансування України вже викликала дискусії серед дипломатів про те, як обійти це вето.
З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський фонд миру схвалив сім пакетів допомоги на загальну суму 3,5 млрд євро, а також 2 млрд євро на постачання боєприпасів.
Євросоюз хоче змінити модель фінансування допомоги Україні
Згідно з даними журналістів, уже 9 жовтня посли Європейського Союзу мають намір досягти політичної згоди щодо умов надання Україні допомоги на 50 млрд євро з використанням доходів від заморожених російських активів.
Що важливо розуміти, мовиться про кредит від “Групи семи”, у межах якого офіційний Брюссель планує надати до 35 млрд євро.
Проєкт рішення передбачає, що значна частина коштів піде на програми, що фінансуються з бюджету ЄС, і лише 5% — у Європейський фонд миру, з якого Євросоюз компенсує країнам-членам вартість переданої Україні військової допомоги. Для рішення достатньо буде більшості, тож Угорщина не зможе заветувати його.
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