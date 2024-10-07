В ЄС знайшли спосіб обійти вето Угорщини на допомогу Україні
Категорія
Економіка
Дата публікації

В ЄС знайшли спосіб обійти вето Угорщини на допомогу Україні

ЄС
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Джерело:  Bloomberg

Представники Європейського Союзу розглядають шляхи обходу вето Угорщини на фінансування допомоги Україні на суму понад 6 млрд євро і вже знайшли один спосіб.

Головні тези:

  • Представники ЄС шукають способи обійти вето Угорщини на фінансування допомоги Україні на суму понад 6 млрд євро.
  • Можна дозволити державам-членам надавати добровільні внески до Європейського фонду миру.
  • Угорщина блокує фінансування для України через дискримінацію угорських компаній та вимагає дозвіл на транзит російській нафти.
  • План ЄС передбачає надання Україні допомоги на 50 млрд євро, включно з кредитом від "Групи семи" та фінансування програм з бюджету ЄС.

В ЄС зможуть обійти вето Угорщини на допомогу Україні

За словами співрозмовників Bloomberg, дипломатичний підрозділ ЄС — Європейська служба зовнішніх справ — розглядає можливість дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру.

Це у майбутньому дозволило б спрямувати кошти на допомогу лише за рішенням окремих країн, без одностайної підтримки всіх країн ЄС.

Посли ЄС зустрінуться 8 жовтня, щоб обговорити деталі цього плану, повідомили джерела. Однак наразі незрозуміло, яку підтримку він отримає, оскільки багато ключових рішень блоку потребують одностайності.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан все частіше виступає проти зусиль ЄС з надання допомоги Україні. Непримиренність Будапешту щодо фінансування України вже викликала дискусії серед дипломатів про те, як обійти це вето.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський фонд миру схвалив сім пакетів допомоги на загальну суму 3,5 млрд євро, а також 2 млрд євро на постачання боєприпасів.

У червні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокуватиме 6,5 млрд євро з Європейського фонду миру для України, доки в Україні «не припиниться дискримінація угорських комерційних компаній». Також Будапешт вимагає від Києва дозволить російському «Лукойлу» транзит нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини.

Євросоюз хоче змінити модель фінансування допомоги Україні

Згідно з даними журналістів, уже 9 жовтня посли Європейського Союзу мають намір досягти політичної згоди щодо умов надання Україні допомоги на 50 млрд євро з використанням доходів від заморожених російських активів.

Що важливо розуміти, мовиться про кредит від “Групи семи”, у межах якого офіційний Брюссель планує надати до 35 млрд євро.

Проєкт рішення передбачає, що значна частина коштів піде на програми, що фінансуються з бюджету ЄС, і лише 5% — у Європейський фонд миру, з якого Євросоюз компенсує країнам-членам вартість переданої Україні військової допомоги. Для рішення достатньо буде більшості, тож Угорщина не зможе заветувати його.

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