В ЄС знайшли спосіб обійти вето Угорщини на допомогу Україні

Представники Європейського Союзу розглядають шляхи обходу вето Угорщини на фінансування допомоги Україні на суму понад 6 млрд євро і вже знайшли один спосіб.

В ЄС зможуть обійти вето Угорщини на допомогу Україні

За словами співрозмовників Bloomberg, дипломатичний підрозділ ЄС — Європейська служба зовнішніх справ — розглядає можливість дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру.

Це у майбутньому дозволило б спрямувати кошти на допомогу лише за рішенням окремих країн, без одностайної підтримки всіх країн ЄС.

Посли ЄС зустрінуться 8 жовтня, щоб обговорити деталі цього плану, повідомили джерела. Однак наразі незрозуміло, яку підтримку він отримає, оскільки багато ключових рішень блоку потребують одностайності.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан все частіше виступає проти зусиль ЄС з надання допомоги Україні. Непримиренність Будапешту щодо фінансування України вже викликала дискусії серед дипломатів про те, як обійти це вето.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський фонд миру схвалив сім пакетів допомоги на загальну суму 3,5 млрд євро, а також 2 млрд євро на постачання боєприпасів.

У червні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокуватиме 6,5 млрд євро з Європейського фонду миру для України, доки в Україні «не припиниться дискримінація угорських комерційних компаній». Також Будапешт вимагає від Києва дозволить російському «Лукойлу» транзит нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини. Поширити

Євросоюз хоче змінити модель фінансування допомоги Україні

Згідно з даними журналістів, уже 9 жовтня посли Європейського Союзу мають намір досягти політичної згоди щодо умов надання Україні допомоги на 50 млрд євро з використанням доходів від заморожених російських активів.

Що важливо розуміти, мовиться про кредит від “Групи семи”, у межах якого офіційний Брюссель планує надати до 35 млрд євро.