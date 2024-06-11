В ЕС назвали дату конфискации 1,5 млрд евро доходов от активов РФ

Сумма 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов будет доступна в июле. Деньги будут использованы для помощи Украине.

Когда будет конфискация 1,5 млрд евро доходов от российских активов

Мы собираем финансовую мощь, чтобы помочь Украине противостоять и восстанавливаться. Доход в размере 1,5 млрд евро от иммобилизованных российских активов станет доступен в июле, — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Поделиться

Кроме того, фон дер Ляен сообщила, что 1,9 млрд. евро поступит Украине в этом месяце по программе UkraineFacility.

Что известно о замороженных российских активах

С начала полномасштабного вторжения в Украину за границей оказались заблокированы активы Банка России на сумму около 260 млрд евро, более двух третей из них заморожены в ЕС.

Бельгийская компания Euroclear держит около 191 млрд евро, принадлежащих российскому Центробанку, в 2023 году заработавшему на них около €4,4 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на финансовый отчет Euroclear.

Представитель Минфина США заявила, что Украина не сможет сразу получить всю сумму в случае конфискации замороженных российских активов.

В июле 2024 г. Украина может получить первый транш от прибыли заблокированных активов российского Центробанка, если руководству Евросоюза удастся согласовать такой шаг.

В марте 2024 года стало известно, что лидеры Евросоюза приняли "политическое" решение по использованию доходов из замороженных российских активов для Украины, однако без плана действий. В то же время, как говорится в совместном заявлении по итогам первого дня саммита ЕС, договорились "продолжить работу" над планом их использования. Тем не менее, Венгрия блокирует конфискацию замороженных активов России в пользу Украины.

8 мая послы стран ЕС согласовали принципиальные меры по использованию сверхдоходов от замороженных российских активов на восстановление и вооружение Украины.