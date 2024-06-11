В ЄС назвали дату конфіскації 1,5 млрд євро доходів від активів РФ

Сума 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів буде доступна в липні. Гроші буде використано для допомоги Україні.

Коли буде конфіскація 1,5 млрд євро доходів від російських активів

Ми збираємо фінансову міць, щоб допомогти Україні протистояти та відновлюватися. Дохід у розмірі 1,5 млрд євро від іммобілізованих російських активів стане доступним у липні, — сказала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Поширити

Крім того, фон дер Ляєн повідомила, що 1,9 млрд євро надійде Україні цього місяця за програмою UkraineFacility.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як ідеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

8 травня посли країн ЄС погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.