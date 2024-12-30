Глава внешней дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что многочисленные случаи диверсий в странах Европы, которые фиксируют в последние месяцы, являются частью скоординированных действий России по дестабилизации европейской инфраструктуры.
Главные тезисы
- Диверсии на инфраструктурных объектах Европы являются частью скоординированных действий России по дестабилизации ЕС.
- ЕС планирует ввести жесткие меры в отношении российских судов в связи с диверсиями, включая повреждение подводного кабеля Estlink 2 в Балтийском море.
- Глава внешней дипломатии ЕС призывает администрацию Трампа действовать решительно по отношению к России и поддерживать Украину как инвестицию в безопасность региона.
Россия намеренно атакует инфраструктуру ЕС
По словам Каллас, количество случаев диверсий значительно возросло после разрешения Россией преступной войны против Украины.
Глава внешней дипломатии ЕС упомянула о повреждении подводного кабеля Estlink 2 в Балтийском море, в причастности к которому Финляндия подозревает танкер теневого флота РФ Eagle S.
Каллас отметила, что в этой связи и другими аналогичными случаями будут введены более жесткие меры в отношении российских судов.
По ее словам, корабли теневого флота РФ также имеют отношение к загрязнению окружающей среды, поскольку работают с нарушением регламентов.
Как в ЕС видят политику администрации Трампа по отношению к Украине и России
По мнению главной дипломатки ЕС, новая администрация президента США Дональда Трампа будет действовать "уверенно и жестко по отношению к России и оказывать дальнейшую поддержку Украине".
Она также упомянула о крушении пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний". Ключевой версией считается повреждение самолета российскими ПВО при попытке приземлиться в Грозном.
В конце концов, ответственность за инцидент в любом случае лежит на власти РФ, отметила политик.
По ее словам, Москва "создала условия для того, чтобы произошла эта катастрофа".
Верховная дипломатка ЕС также подняла вопрос дальнейшего использования замороженных активов РФ для поддержки Украины в войне и восстановлении страны.
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