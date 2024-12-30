Голова зовнішньої дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що численні випадки диверсій у країнах Європи, які фіксують протягом останніх місяців, є частиною скоординованих дій Росії з дестабілізації європейської інфраструктури.

Росія навмисно атакує інфраструктуру ЄС

За словами Каллас, кількість випадків диверсій значно зросла після розв’язання Росією злочинної війни проти України.

Голова зовнішньої дипломатії ЄС згадала про пошкодження підводного кабелю Estlink 2 у Балтійському морі, у причетності до якого Фінляндія підозрює танкер тіньового флоту РФ Eagle S.

Каллас зазначила, що у зв’язку з цим та іншими аналогічними випадками буде введено більш жорсткі заходи щодо російських суден.

Кая Каллас

За її словами, кораблі тіньового флоту РФ також причетні до забруднення навколишнього середовища, оскільки працюють із порушенням регламентів.

Як у ЄС бачать політику адміністрації Трампа у відношенні до України та Росії

На думку головної дипломатки ЄС, нова адміністрація президента США Дональда Трампа муситиме діяти "впевнено і жорстко у відношенні до Росії та надавати подальшу підтримку Україні.

Допомога Україні — не подачка, а інвестиція в безпеку всіх нас. Якщо Сполучені Штати будуть твердо протистояти Росії, це запобіжить проблемам із Китаєм. Підтримка України захистить американців від майбутніх конфліктів, — наголошує Каллас. Поширити

Вона також згадала про катастрофу пасажирського літака “Азербайджанських авіаліній”. Ключовою версією вважається пошкодження літака російськими ППО під час спроби приземлитися в Грозному.

Зрештою відповідальність за інцидент у будь-якому разі лежить на владі РФ, зазначила політик.

За її словами, Москва "створила умови для того, щоб сталася ця катастрофа".

Верховна дипломатка ЄС також порушила питання подальшого використання заморожених активів РФ для підтримки України у війні та відновленні країни.