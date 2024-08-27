Енергетичні об'єкти на території Норвегії перебувають під загрозою диверсій з боку Росії.

Що відомо про загрозу диверсій Росії на енергооб’єктах у Норвегії

За інформацією журналістів видання із посиланням на представників контррозвідки країни, Росія може вчинити акти диверсій на енергооб’єктах у Норвегії у будь-який момент.

Зокрема, під час закритої зустрічі, яку було організовано норвезькою контррозвідувальною службою PST, представникиНорвегії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції та Ісландії обговорювали ризики шпигунства та диверсій з боку Росії.

АЕС у Норвегії

За словами керівниці контррозвідки Норвегії Беате Гангаас,Росія є ключовою загрозою для енергетичного сектору країни.

Коли ми сьогодні говоримо про саботаж, ми говоримо про Росію, - зазначила Гангаас. Поширити

Журналісти видання підкреслюють, що спецслужби Норвегії вже неодноразово наголошували на загрозі можливих атаках на нафтовий сектор країни.

Служби безпеки семи європейських країн під час зустрічі також попередили Норвегію про загрозу з боку Росії для її критичної енергетичної інфраструктури.

Сінан Селен, віце-президент Федерального відомства захисту конституції Німеччини, зазначив, що загроза стосується як Норвегії, яка є ключовим постачальником енергії в регіоні, так і взагалі всієї Європи.

Що відомо про спроби диверсій РФ у Норвегії

Після початку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України активність російських спецслужб і можливі загрози для європейської критичної інфраструктури, зокрема енергетичної, значно зросли.

Спецслужби Норвегії регулярно фіксували випадки підозрілої активності з боку РФ: збір розвідувальної інформації та можливі спроби саботажу нафтових і газових об'єктів.

Норвезькі офіційні особи неодноразово попереджали про високий ризик диверсій з боку Росії, що могло призвести до серйозних наслідків для енергопостачання в Європі.

Інцидент із підривом на газопроводах Nord Stream у вересні 2022 року став одним із найгучніших прикладів російських диверсій у Європі.

Хоча Норвегія безпосередньо не постраждала від цих подій, вони значно посилили занепокоєння щодо безпеки.

Норвезькі спецслужби були залучені до розслідування інциденту.