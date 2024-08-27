Энергетические объекты на территории Норвегии находятся под угрозой диверсий со стороны России.

Что известно об угрозе диверсий России на энергообъектах в Норвегии

По информации журналистов издания со ссылкой на представителей контрразведки страны, Россия может совершить акты диверсий на энергообъектах в Норвегии в любой момент.

В частности, во время закрытой встречи, организованной норвежской контрразведывательной службой PST, представители Норвегии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Финляндии, Швеции и Исландии обсуждали риски шпионажа и диверсий со стороны России.

АЭС в Норвегии

По словам главы контрразведки Норвегии Беате Гангаас, Россия является ключевой угрозой для энергетического сектора страны.

Когда мы сегодня говорим о саботаже, мы говорим о России, - отметила Гангаас. Поделиться

Журналисты издания подчеркивают, что спецслужбы Норвегии уже неоднократно отмечали угрозу возможных атак на нефтяной сектор страны.

Службы безопасности семи европейских стран во время встречи также предупредили Норвегию об угрозе России для ее критической энергетической инфраструктуры.

Синан Селен, вице-президент Федерального ведомства по защите конституции Германии, отметил, что угроза касается как Норвегии, которая является ключевым поставщиком энергии в регионе, так и вообще всей Европы.

Что известно о попытках диверсий РФ в Норвегии

После начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины активность российских спецслужб и возможные угрозы для европейской критической инфраструктуры, в том числе энергетической, значительно возросли.

Спецслужбы Норвегии регулярно фиксировали случаи подозрительной активности со стороны РФ: сбор разведывательной информации и возможные попытки саботажа нефтяных и газовых объектов.

Норвежские официальные лица неоднократно предупреждали о высоком риске диверсий со стороны России, что могло привести к серьезным последствиям для энергоснабжения в Европе.

Инцидент с взрывом на газопроводах Nord Stream в сентябре 2022 года стал одним из самых громких примеров российских диверсий в Европе.

Хотя Норвегия напрямую не пострадала от этих событий, они значительно усилили беспокойство по безопасности.

Норвежские спецслужбы были вовлечены в расследование инцидента.